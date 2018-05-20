Огляд головних моментів фіналу Світоліна - Халеп в Римі (відео)
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Еліна Світоліна
Пропонуємо вашій увазі нарізку найкращих моментів з фінального протистояння
Як відомо, у неділю, 20-го травня, Еліна Світоліна стала переможницею престижного турніру в Римі.
У фінальному поєдинку уродженка Одеси переграла першу ракетку світу Сімону Халеп.
Таким чином, перша ракетка України захистила свій титул, який у минулому році виграла саме на турнірі WTA у Римі.
Пропонуємо вашій увазі нарізку найкращих моментів з фінального протистояння:
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