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    Огляд головних моментів фіналу Світоліна - Халеп в Римі (відео)

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    Еліна Світоліна
    Еліна Світоліна

    Пропонуємо вашій увазі нарізку найкращих моментів з фінального протистояння

    Як відомо, у неділю, 20-го травня, Еліна Світоліна стала переможницею престижного турніру в Римі.

    У фінальному поєдинку уродженка Одеси переграла першу ракетку світу Сімону Халеп.

    Таким чином, перша ракетка України захистила свій титул, який у минулому році виграла саме на турнірі WTA у Римі.

    Пропонуємо вашій увазі нарізку найкращих моментів з фінального протистояння:

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    теніс Еліна Світоліна
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