В Ірані жінки переодяглися у чоловіків, щоб потрапити на матч (фото)

Вболівальниці іранського «Перспеполіса» вирішили обійти заборону на відвідування жінками футбольних матчів

Група жінок-вболівальниць в Ірані зважились на відчайдушний вчинок, щоб обійти заборону відвідувати футбольні поєдинки. Заради того, щоб наживо побачити тріумф улюбленої команди, вболівальниці переодяглися у чоловічий одяг та вдалися до маскування. Iranian female fans dressed as men made it to @PersepolisFC inauguration match yesterday at



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Вболівальниці іранського «Перспеполіса» вирішили обійти заборону на відвідування жінками футбольних матчів

Група жінок-вболівальниць в Ірані зважились на відчайдушний вчинок, щоб обійти заборону відвідувати футбольні поєдинки.

Заради того, щоб наживо побачити тріумф улюбленої команди, вболівальниці переодяглися у чоловічий одяг та вдалися до маскування.

Iranian female fans dressed as men made it to @PersepolisFC inauguration match yesterday at the Azadi. True heroes! pic.twitter.com/jHj89gS7kd — BabaGol (@BabaGol_) 28 апреля 2018 г.

Вболівальниці іранського «Перспеполіса» вирішили обійти заборону на відвідування жінками футбольних матчів, яка діє у країні вже більше ніж 35 років.

Жінки наклеїли вуса, бороди, перуки та одягнули чоловічий одяг.

Завдяки цьому їм вдалося потрапити на стадіон та стати свідками того, як їхня улюблена команда завоювала чемпіонський титул.

Заборона на відвідування жінками стадіонів у Ірані діє після революції 1979 року.

Нещодавно подібну заборону відмінили у Саудівській Аравії.

Джерело: Футбол 24