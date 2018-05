В Ірані жінки переодяглися у чоловіків, щоб потрапити на матч (фото)

Вболівальниці іранського «Перспеполіса» вирішили обійти заборону на відвідування жінками футбольних матчів

Група жінок-вболівальниць в Ірані зважились на відчайдушний вчинок, щоб обійти заборону відвідувати футбольні поєдинки.

Заради того, щоб наживо побачити тріумф улюбленої команди, вболівальниці переодяглися у чоловічий одяг та вдалися до маскування.

Iranian female fans dressed as men made it to @PersepolisFC inauguration match yesterday at the Azadi. True heroes! pic.twitter.com/jHj89gS7kd