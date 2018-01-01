Вся боротьба ще попереду. Фоторепортаж з гри АЕК - «Динамо»

Матч-відповідь відбудеться вже через тиждень на НСК «Олімпійський»

У четвер, 15 лютого, київське «Динамо» провело перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти АЕКа. Кияни в Греції не змогли втримати свою перевагу, тож гра закінчилася з рахунком 1:1. [GALLERY_BLOCK] Ліга Європи УЄФА 1/16 фіналу [READ_MORE] АЕК (Греція) - «Динамо» (Україна) 1:1 (1:0) Голи: 0:1 - Циганков (19), 1:1