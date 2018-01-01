Вся боротьба ще попереду. Фоторепортаж з гри АЕК - «Динамо»
- Сьогодні, 10:38
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АЕК - «Динамо»
Матч-відповідь відбудеться вже через тиждень на НСК «Олімпійський»
У четвер, 15 лютого, київське «Динамо» провело перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти АЕКа.
Кияни в Греції не змогли втримати свою перевагу, тож гра закінчилася з рахунком 1:1.
Ліга Європи УЄФА
1/16 фіналу
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АЕК (Греція) - «Динамо» (Україна) 1:1 (1:0)
Голи: 0:1 - Циганков (19), 1:1 - Айдарович (80)
«Динамо»: Бойко, Морозюк, Хачеріді, Кадар, Кендзьора, Шепелєв, Буяльський, Гармаш (Бесєдін, 78), Гонсалес, Циганков, Мораес (Шапаренко, 90)
АЕК: Баркас, Бакакіс, Враньєш, Лабропулос, Сімоеш, Якумакіс (Араухо, 58), Лівая, Гало, Бакасетас, Галанопулос (Айдарович, 79), Клонарідіс (Хрістодулопулос, 52)
Попередження: Хачеріді (5), Лівая (22), Гармаш (30), Враньєш (45), Шепелев (71), Мораес (77)