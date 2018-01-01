Всю Олімпіаду в Пхьончхані з місця події висвітлюватимуть лише два українських телеканали

9 лютого в південнокорейському місті Пхьончхані відкриваються Зимові Олімпійські ігри-2018, які триватимуть до 25 лютого

На Олімпіаду в Пхьончхані на весь період Ігор поїхали знімальні групи лише двох українських телеканалів. Одна з них - команда програми «Ранок з Інтером». [GALLERY_BLOCK] [READ_MORE] «Для нас Олімпійські ігри - одна з найважливіших подій року, тому висвітлювати її будемо максимально широко. Щодня в нашому ранковому



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Олімпіаді у Пхьончхані

9 лютого в південнокорейському місті Пхьончхані відкриваються Зимові Олімпійські ігри-2018, які триватимуть до 25 лютого

На Олімпіаду в Пхьончхані на весь період Ігор поїхали знімальні групи лише двох українських телеканалів. Одна з них - команда програми «Ранок з Інтером».

«Для нас Олімпійські ігри - одна з найважливіших подій року, тому висвітлювати її будемо максимально широко. Щодня в нашому ранковому ефірі - ексклюзивні матеріали про те, що цікавого відбувається на зимовій Олімпіаді. І, звичайно, ми стежитимемо за успіхами української збірної, особливо - за командою з біатлону», - коментує спеціальний кореспондент програми «Ранок з Інтером» Андрій Чернишков.

Він також зазначив, що в сюжетах, присвячених Олімпіаді, буде розповідатися не тільки про спортивні результати, а й про все, що відбувається навколо Ігор.

«Ми хочемо побувати на змаганнях з усіх 15-ти зимових видів спорту. Показати їх особливості, емоції вболівальників, адже в кожному спорті - своя унікальна група підтримки», - підкреслив Андрій Чернишков.

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