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    Всю Олімпіаду в Пхьончхані з місця події висвітлюватимуть лише два українських телеканали

    9 лютого в південнокорейському місті Пхьончхані відкриваються Зимові Олімпійські ігри-2018, які триватимуть до 25 лютого
    На Олімпіаду в Пхьончхані на весь період Ігор поїхали знімальні групи лише двох українських телеканалів. Одна з них - команда програми «Ранок з Інтером». [GALLERY_BLOCK] [READ_MORE] «Для нас Олімпійські ігри - одна з найважливіших подій року, тому висвітлювати її будемо максимально широко. Щодня в нашому ранковому
    • Сьогодні, 18:55
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    Олімпіаді у&nbsp;Пхьончхані
    Олімпіаді у Пхьончхані

    9 лютого в південнокорейському місті Пхьончхані відкриваються Зимові Олімпійські ігри-2018, які триватимуть до 25 лютого

    На Олімпіаду в Пхьончхані на весь період Ігор поїхали знімальні групи лише двох українських телеканалів. Одна з них - команда програми «Ранок з Інтером».

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    Всю Олімпіаду в Пхьончхані з місця події висвітлюватимуть лише два українських телеканали
    Всю Олімпіаду в Пхьончхані з місця події висвітлюватимуть лише два українських телеканали
    Всю Олімпіаду в Пхьончхані з місця події висвітлюватимуть лише два українських телеканали
    Всю Олімпіаду в Пхьончхані з місця події висвітлюватимуть лише два українських телеканали
    Всю Олімпіаду в Пхьончхані з місця події висвітлюватимуть лише два українських телеканали
    Всю Олімпіаду в Пхьончхані з місця події висвітлюватимуть лише два українських телеканали

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    «Для нас Олімпійські ігри - одна з найважливіших подій року, тому висвітлювати її будемо максимально широко. Щодня в нашому ранковому ефірі - ексклюзивні матеріали про те, що цікавого відбувається на зимовій Олімпіаді. І, звичайно, ми стежитимемо за успіхами української збірної, особливо - за командою з біатлону», - коментує спеціальний кореспондент програми «Ранок з Інтером» Андрій Чернишков.

    Він також зазначив, що в сюжетах, присвячених Олімпіаді, буде розповідатися не тільки про спортивні результати, а й про все, що відбувається навколо Ігор.

    «Ми хочемо побувати на змаганнях з усіх 15-ти зимових видів спорту. Показати їх особливості, емоції вболівальників, адже в кожному спорті - своя унікальна група підтримки», - підкреслив Андрій Чернишков.

    Читайте також: Олімпіада у Кореї: як виглядають арени та стадіони Пхьончхану-2018

     

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