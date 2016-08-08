Олімпіада у Кореї: як виглядають арени та стадіони Пхьончхану-2018

Світлини й опис арен і будівель, де спортсмени змагатимуться на XXIII Зимових Олімпійських іграх

Зимова Олімпіада 2018 року проходитиме у двох локаціях: у Пхьончхані, що на схилах гір Тхебексан, та у Каннині, що на березі Японського моря. Учасники й гості Олімпіади у Південній Кореї витрачатимуть менше часу на дорогу, аби дістатись з одного об'єкта на інший, ніж це було в Сочі. Усі лижні змагання та змагання із санного спорту відбуватимуться



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Світлини й опис арен і будівель, де спортсмени змагатимуться на XXIII Зимових Олімпійських іграх

Зимова Олімпіада 2018 року проходитиме у двох локаціях: у Пхьончхані, що на схилах гір Тхебексан, та у Каннині, що на березі Японського моря.

Учасники й гості Олімпіади у Південній Кореї витрачатимуть менше часу на дорогу, аби дістатись з одного об'єкта на інший, ніж це було в Сочі.

Усі лижні змагання та змагання із санного спорту відбуватимуться в так званому гірському кластері Пхьончхана, дисципліни на льоду – у прибережному кластері до Каннина, що в 35 кілометрах на схід.

Сам Пхьончхан є маленьким містом з населенням 10 тисяч осіб.

Спортивний парк Альпенсія

Альпенсія – гірськолижний курорт у провінції Канвондо на висоті 700 метрів. Його будівництво обійшлося в один мільярд євро.

В Альпенсії відбуватимуться змагання з льодових дисциплін (бобслей, санний спорт, скелетон), біатлону, лижних перегонів і стрибків з трампліна.

Цей курорт побудували на території, яка раніше використовувалась аграріями: тут вирощували картоплю.

Центр стрибків з трампліну в Альпенсії

Глядацькі трибуни та зона приземлення вам нічого не нагадують? Так – це футбольний стадіон, на якому грає й місцева команда «Канвондо».

Організатори справді ретельно продумали раціональне використання спортивного комплексу також у майбутньому.

Центр біатлону та лижних перегонів в Альпенсії

Траса для лижних перегонів та біатлону пролягає навколо стадіону для стрибків з трампліна, має 7500 глядацьких місць. Проходить траса через лісисті пагорби.

Гірські схили тут не такі вже й круті. Проблемою для спортсменів може бути потужний вітер, особливо під час стрільби.

Близькість до узбережжя та 700 метрів над рівнем моря, сильні вітри часто зненацька підіймаються з Японського моря.

Олімпійська льодова доріжка

Трибуни вздовж льодової доріжки для бобслею та скелетону можуть вмістити 7000 глядачів.

Німецький тренер із санного спорту Норберт Лох вважає, що тут максимальна швидкість може досягти 130 кілометрів на годину.

А от як говорить про трасу триразовий олімпійський чемпіон із санного спорту Фелікс Лох: «Цікава траса, яка, безумовно, буде веселою. Відрізок між поворотами 8 і 9 буде визначальним».

Олімпійський стадіон – дорого й одноразово

Олімпійський стадіон також розмістився в курорті Альпенсія. Це – тимчасовий майданчик, який використають для відкриття і закриття Олімпіади. Ця арена вміщує 35 000 глядачів.

Будівництво стадіону обійшлося у понад 100 мільйонів євро – дороге й коротке задоволення.

Відразу після Ігор стадіон демонтують, оскільки подальше його використання не передбачено.

На лижах – на двох трасах

Лижні змагання відбуватимуться в двох місцях.

Швидкісний спуск і супергігантський слалом проходитимуть у Чонсоні. Технічні дисципліни – слалом, слалом-гігант та командні змагання – у Йонпхьоні.

Сноубордисти та фристайлери змагатимуться у зимовому парку Боквонг, який також розташовано у Йонпхьоні.

Льодова арена «Кьонпхо»

І все ж таки, здається, найбільше захоплення у південнокорейців викликають льодові змагання: спеціально для них зведена льодова арена «Кьонпхо».

За медалі на ній боротимуться у фігурному катанні та шорт-треку. У залі можуть перебувати до 12 тисяч глядачів.

Як стверджують організатори, арена має екологічну систему охолодження.

Олімпійський Овал у Каннині

Це найбільший ковзанярський овал у Південній Кореї – його довжина 400 м. За змаганнями ковзанярів спостерігатимуть 8 тисяч глядачів.

У лютому 2017 року тут уже проводили чемпіонат світу з ковзанярського спорту на окремих дистанціях. Тоді усі медалі забрали нідерландці.

Як буде на Зимовій Олімпіаді? Прогнозують, що олімпійське золото виборють знову ж таки представники Нідерландів.

Хокейний центр у Каннині

Цей льодовий стадіон – один з двох, де проходитимуть олімпійські змагання з хокею. Тут гратимуть чоловіки, а також відбуватимуться фінальні зустрічі.

Жіночі збірні змагатимуться на спортивній арені університету Квандона.

Чотириповерховий крижаний велетень у Каннині коштував близько 100 мільйонів євро.

Однак його післяолімпійська доля – невідома. Адже у хокей у Південній Кореї майже не грають.

Критий каток

Цю будівлю у Каннині прикрашає величезний логотип, який закликає з 9 лютого подивитись, як спортсмени соватимуть по кризі важкі гранітні шайби.

У цій грі є на що подивитись: дві команди совають по льоду важку шайбу, виграє та, котра розташує її ближче до цілі.

Зауважимо, що саме змагання з керлінгу відкривали Олімпіаду. Зокрема, американці розгромили росіян в одній зі стартових ігор.

Олімпійське селище

Хоча, як село, це місце точно не виглядає.

Як і під час останніх Олімпійських ігор, для спортсменів вирішили побудувати абсолютно нові апартаменти. Тож нові висотки утворили два «села» - у Пхьончхані (на фото) та в Каннині.

У будівлях – окремі кімнати для спортсменів та тренерів, а також спільні кухні, їдальні, кімнати відпочинку, приміщення для проведення нарад та конференцій тощо.

Затишно поспати перед змаганнями

Кімнати нагадують подібні апартаменти, як у хостелах – вони економно мебльовані, але розраховані і на спільне проживання, і на те, який інвентар має з собою кожен.

Візерунки на ковдрах точно не дадуть забути про мету поїздки – Зимові Олімпійські ігри 2018 року.

Сара Віртц, Deutsche Welle