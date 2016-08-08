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    Олімпіада у Кореї: як виглядають арени та стадіони Пхьончхану-2018

    Світлини й опис арен і будівель, де спортсмени змагатимуться на XXIII Зимових Олімпійських іграх
    Зимова Олімпіада 2018 року проходитиме у двох локаціях: у Пхьончхані, що на схилах гір Тхебексан, та у Каннині, що на березі Японського моря. Учасники й гості Олімпіади у Південній Кореї витрачатимуть менше часу на дорогу, аби дістатись з одного об'єкта на інший, ніж це було в Сочі. Усі лижні змагання та змагання із санного спорту відбуватимуться
    • Сьогодні, 18:27
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    Світлини й опис арен і будівель, де спортсмени змагатимуться на XXIII Зимових Олімпійських іграх

    Зимова Олімпіада 2018 року проходитиме у двох локаціях: у Пхьончхані, що на схилах гір Тхебексан, та у Каннині, що на березі Японського моря.

    Учасники й гості Олімпіади у Південній Кореї витрачатимуть менше часу на дорогу, аби дістатись з одного об'єкта на інший, ніж це було в Сочі.

    Усі лижні змагання та змагання із санного спорту відбуватимуться в так званому гірському кластері Пхьончхана, дисципліни на льоду – у прибережному кластері до Каннина, що в 35 кілометрах на схід.

    Сам Пхьончхан є маленьким містом з населенням 10 тисяч осіб.

    Спортивний парк Альпенсія

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    Альпенсія – гірськолижний курорт у провінції Канвондо на висоті 700 метрів. Його будівництво обійшлося в один мільярд євро.

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    В Альпенсії відбуватимуться змагання з льодових дисциплін (бобслей, санний спорт, скелетон), біатлону, лижних перегонів і стрибків з трампліна.

    Цей курорт побудували на території, яка раніше використовувалась аграріями: тут вирощували картоплю.

    Центр стрибків з трампліну в Альпенсії

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    Глядацькі трибуни та зона приземлення вам нічого не нагадують? Так – це футбольний стадіон, на якому грає й місцева команда «Канвондо».

    Організатори справді ретельно продумали раціональне використання спортивного комплексу також у майбутньому.

    Центр біатлону та лижних перегонів в Альпенсії

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    Траса для лижних перегонів та біатлону пролягає навколо стадіону для стрибків з трампліна, має 7500 глядацьких місць. Проходить траса через лісисті пагорби.

    Гірські схили тут не такі вже й круті. Проблемою для спортсменів може бути потужний вітер, особливо під час стрільби.

    Близькість до узбережжя та 700 метрів над рівнем моря, сильні вітри часто зненацька підіймаються з Японського моря.

    Олімпійська льодова доріжка

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    Трибуни вздовж льодової доріжки для бобслею та скелетону можуть вмістити 7000 глядачів.

    Німецький тренер із санного спорту Норберт Лох вважає, що тут максимальна швидкість може досягти 130 кілометрів на годину.

    А от як говорить про трасу триразовий олімпійський чемпіон із санного спорту Фелікс Лох: «Цікава траса, яка, безумовно, буде веселою. Відрізок між поворотами 8 і 9 буде визначальним».

    Олімпійський стадіон – дорого й одноразово

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    Олімпійський стадіон також розмістився в курорті Альпенсія. Це – тимчасовий майданчик, який використають для відкриття і закриття Олімпіади. Ця арена вміщує 35 000 глядачів.

    Будівництво стадіону обійшлося у понад 100 мільйонів євро – дороге й коротке задоволення.

    Відразу після Ігор стадіон демонтують, оскільки подальше його використання не передбачено.

    На лижах – на двох трасах

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    Лижні змагання відбуватимуться в двох місцях.

    Швидкісний спуск і супергігантський слалом проходитимуть у Чонсоні. Технічні дисципліни – слалом, слалом-гігант та командні змагання – у Йонпхьоні.

    Сноубордисти та фристайлери змагатимуться у зимовому парку Боквонг, який також розташовано у Йонпхьоні.

    Льодова арена «Кьонпхо»

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    І все ж таки, здається, найбільше захоплення у південнокорейців викликають льодові змагання: спеціально для них зведена льодова арена «Кьонпхо».

    За медалі на ній боротимуться у фігурному катанні та шорт-треку. У залі можуть перебувати до 12 тисяч глядачів.

    Як стверджують організатори, арена має екологічну систему охолодження.

    Олімпійський Овал у Каннині

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    Це найбільший ковзанярський овал у Південній Кореї – його довжина 400 м. За змаганнями ковзанярів спостерігатимуть 8 тисяч глядачів.

    У лютому 2017 року тут уже проводили чемпіонат світу з ковзанярського спорту на окремих дистанціях. Тоді усі медалі забрали нідерландці.

    Як буде на Зимовій Олімпіаді? Прогнозують, що олімпійське золото виборють знову ж таки представники Нідерландів.

    Хокейний центр у Каннині

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    Цей льодовий стадіон – один з двох, де проходитимуть олімпійські змагання з хокею. Тут гратимуть чоловіки, а також відбуватимуться фінальні зустрічі.

    Жіночі збірні змагатимуться на спортивній арені університету Квандона.

    Чотириповерховий крижаний велетень у Каннині коштував близько 100 мільйонів євро.

    Однак його післяолімпійська доля – невідома. Адже у хокей у Південній Кореї майже не грають.

    Критий каток

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    Цю будівлю у Каннині прикрашає величезний логотип, який закликає з 9 лютого подивитись, як спортсмени соватимуть по кризі важкі гранітні шайби.

    У цій грі є на що подивитись: дві команди совають по льоду важку шайбу, виграє та, котра розташує її ближче до цілі.

    Зауважимо, що саме змагання з керлінгу відкривали Олімпіаду. Зокрема, американці розгромили росіян в одній зі стартових ігор.

    Олімпійське селище

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    Хоча, як село, це місце точно не виглядає.

    Як і під час останніх Олімпійських ігор, для спортсменів вирішили побудувати абсолютно нові апартаменти. Тож нові висотки утворили два «села» - у Пхьончхані (на фото) та в Каннині.

    У будівлях – окремі кімнати для спортсменів та тренерів, а також спільні кухні, їдальні, кімнати відпочинку, приміщення для проведення нарад та конференцій тощо.

    Затишно поспати перед змаганнями

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    Кімнати нагадують подібні апартаменти, як у хостелах – вони економно мебльовані, але розраховані і на спільне проживання, і на те, який інвентар має з собою кожен.

    Візерунки на ковдрах точно не дадуть забути про мету поїздки – Зимові Олімпійські ігри 2018 року.

    Сара Віртц, Deutsche Welle

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