Як «Маріуполь» в Одесі здобував путівку у наступний раунд Ліги Європи. Фото з емоційного матчу



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У напруженому протистоянні українці обіграли «Юргорден»

ФК «Маріуполь» переміг «Юргорден» (2:1) і вийшов у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи сезону-2018/19.

Українська команда вийшла вперед у другому таймі, але ближче до завершення пропустила у свої ворота.

Отож, усе вирішувалося у додатковий час.

На початку першої 15-хвилинки арбітр призначив пенальті у ворота шведського клубу, і Руслан Фомін знову вивів «Маріуполь» вперед.

Цього разу «Юргордену» відігратися вже не вдалося.

Вашій увазі фоторепортаж з матчу:

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