Як «Маріуполь» в Одесі здобував путівку у наступний раунд Ліги Європи. Фото з емоційного матчу
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Розсилка
У напруженому протистоянні українці обіграли «Юргорден»
ФК «Маріуполь» переміг «Юргорден» (2:1) і вийшов у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи сезону-2018/19.
Українська команда вийшла вперед у другому таймі, але ближче до завершення пропустила у свої ворота.
Отож, усе вирішувалося у додатковий час.
На початку першої 15-хвилинки арбітр призначив пенальті у ворота шведського клубу, і Руслан Фомін знову вивів «Маріуполь» вперед.
Цього разу «Юргордену» відігратися вже не вдалося.
Вашій увазі фоторепортаж з матчу:
Усі фото ФК «Маріуполь»
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