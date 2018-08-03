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    Фото

    Як «Маріуполь» в Одесі здобував путівку у наступний раунд Ліги Європи. Фото з емоційного матчу

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    Як «Маріуполь» в Одесі здобував путівку у наступний раунд Ліги Європи. Фото з емоційного матчу

    У напруженому протистоянні українці обіграли «Юргорден»

    ФК «Маріуполь» переміг «Юргорден» (2:1) і вийшов у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи сезону-2018/19.

    Українська команда вийшла вперед у другому таймі, але ближче до завершення пропустила у свої ворота.

    Отож, усе вирішувалося у додатковий час.

    На початку першої 15-хвилинки арбітр призначив пенальті у ворота шведського клубу, і Руслан Фомін знову вивів «Маріуполь» вперед.

    Цього разу «Юргордену» відігратися вже не вдалося.

    Вашій увазі фоторепортаж з матчу:

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    Як «Маріуполь» в Одесі здобував путівку у наступний раунд Ліги Європи. Фото з емоційного матчу
    Як «Маріуполь» в Одесі здобував путівку у наступний раунд Ліги Європи. Фото з емоційного матчу
    Як «Маріуполь» в Одесі здобував путівку у наступний раунд Ліги Європи. Фото з емоційного матчу
    Як «Маріуполь» в Одесі здобував путівку у наступний раунд Ліги Європи. Фото з емоційного матчу
    Як «Маріуполь» в Одесі здобував путівку у наступний раунд Ліги Європи. Фото з емоційного матчу
    Як «Маріуполь» в Одесі здобував путівку у наступний раунд Ліги Європи. Фото з емоційного матчу
    Як «Маріуполь» в Одесі здобував путівку у наступний раунд Ліги Європи. Фото з емоційного матчу
    Як «Маріуполь» в Одесі здобував путівку у наступний раунд Ліги Європи. Фото з емоційного матчу
    Як «Маріуполь» в Одесі здобував путівку у наступний раунд Ліги Європи. Фото з емоційного матчу
    Як «Маріуполь» в Одесі здобував путівку у наступний раунд Ліги Європи. Фото з емоційного матчу
    Як «Маріуполь» в Одесі здобував путівку у наступний раунд Ліги Європи. Фото з емоційного матчу
    Як «Маріуполь» в Одесі здобував путівку у наступний раунд Ліги Європи. Фото з емоційного матчу
    Як «Маріуполь» в Одесі здобував путівку у наступний раунд Ліги Європи. Фото з емоційного матчу
    Як «Маріуполь» в Одесі здобував путівку у наступний раунд Ліги Європи. Фото з емоційного матчу
    Як «Маріуполь» в Одесі здобував путівку у наступний раунд Ліги Європи. Фото з емоційного матчу
    Як «Маріуполь» в Одесі здобував путівку у наступний раунд Ліги Європи. Фото з емоційного матчу
    Як «Маріуполь» в Одесі здобував путівку у наступний раунд Ліги Європи. Фото з емоційного матчу
    Як «Маріуполь» в Одесі здобував путівку у наступний раунд Ліги Європи. Фото з емоційного матчу
    Як «Маріуполь» в Одесі здобував путівку у наступний раунд Ліги Європи. Фото з емоційного матчу
    Як «Маріуполь» в Одесі здобував путівку у наступний раунд Ліги Європи. Фото з емоційного матчу
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