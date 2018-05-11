Чому Зінченка та Безуса ставлять за приклад іноземцям. Європейські ЗМІ про наших за кордоном
- Сьогодні, 16:10
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Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.
Спортивна редакція «Главкома» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Увагу шанувальників українських талантів постійно приковують наші гравці у кількох першостях, цього разу – насамперед у Англії та Бельгії.
«Главком» не проходить повз виступи наших хлопців, і тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор – вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.
В межах восьмого туру раунду плей-офф вищої ліги Бельгії за право виступати в Лізі Європи, хавбек «Сент-Трюйдена» Роман Безус провів черговий помітно вдалий матч за цей клуб проти «Беерсхота» на своєму полі (3:2). «Сент-Трюйден» повів у рахунку вже на 20-й хвилині матчу, коли після передачі саме Безуса СТ забив уперше. Через 15 хвилин суперник відповів своїм голом. Проте на цьому звершення Романа не закінчилися…
В цілому Безус показав дуже високий рівень гри. Наш футболіст вийшов переможцем з шести з 13-ти силових дуелей, тричі вдало обіграв візаві, виконав шість гострих передач та завдав два удари по воротам. Красномовність статистики ще й у наступному: в семи останніх матчах українець віддав уже 45 передач, які дозволяли загострювати події на полі...
…Свій другий гольовий пас у матчі Безус зробив на 59-й хвилині. Невдовзі партнер Безуса довів перевагу команди Романа до двох м’ячів… Колишній футболіст київського «Динамо» провів на полі 80 хвилин. Таким чином, результативна серія українського виконавця нараховує вже сім матчів, у яких він забив три м’ячі й шість разів віддавав гольові передачі на партнерів…
Команда Романа займає третю позицію в групі з шести команд, маючи 13 очок. Актив Безуса з початку сезону налічує п’ять голів та сім гольових передач.
Не дивно, що бельгійські ЗМІ про нашого виконавця пишуть у винятково позитивному тоні. Так, ресурс Voetbalkrant відзначає, наскільки гарну форму набрав Роман (сам Безус не так давно казав, що перебуває, можливо, в кращих кондиціях за період усієї своєї кар’єри…) та його самопожертву на благо команди. «…Безус віддав дві гольові передачі й у черговий раз продемонстрував, що розмови про його відмінну гру – небезпідставні… Цей хавбек міцно тримає віжки гри своєї команди у власних ногах, але не показує себе футболістом, який тягне ковдру на себе – для нього на першому плані командний інтерес… Його можна назвати позитивним прикладом для партнерів…»
Такі хлопці, як Руслан Маліновський та Роман Яремчук, теж грають у чемпіонаті кращих команд Бельгії. Нагадаємо, що перший – наш півзахисник – захищає кольори клубу під назвою «Генк». Другий – нападник – грає за «Гент». І от в особистому матчі команд, які ведуть боротьбу за титул чемпіона та Лігу чемпіонів, ці два клуби зійшлись на полі колективу Руслана. Гра завершилася унічию (1:1). Обидва українці були помітними футболістами в складі своїх команд, обидва відіграли усі 90 хвилин, проте забити не змогли. Наразі «Генк» займає останню, шосту позицію в секстеті кращих клубів Бельгії з 32-ма балами. «Гент» іде четвертим із 33-мя очками. В активі Маліновського сім голів та три результативні передачі, Яремчук забив дев’ять разів та двічі асистував партнерам.
Автори Sporza щодо виступу наших хлопців зазначили наступне. «…Маліновський традиційно тероризував оборону суперника дотепними та пронизуючими передачами у штрафний майданчик суперника, проте лише кілька з них були справді гострими. В цьому матчі йому треба було більше брати ініціативу на себе, коли виникала можливість пробити по воротам… Яремчук все ще не може набрати ту ігрову форму, якою він міг похизуватися до травми. Втім, одного разу він був дуже близьким до того, щоб забити…»
Продовжує боротися за своє місце під сонцем хавбек вже чемпіона Англії, команди «Манчестер Сіті», українець Олександр Зінченко. Посеред тижня «Манчестер Сіті» здобув домашню перемогу з рахунком 3:1 над «Брайтоном», а Зінченко вийшов на поле з перших секунд і був замінений на 76 хвилині конкурентом по позиції лівого захисника Бенжаменом Менді. Це була 14 поява Зінченка в футболці «блакитного місяця» з початку сезону. Наразі на його рахунку забитих м’ячів та гольових передач нема. «Сіті» займає першу сходинку в таблиці з 97-ма очками.
Авторитетне регіональне видання Manchester Evening News Олександру за проведений матч поставило високих сім балів. Підсумок його дій отримав наступний коментар: «…Зінченко поводив себе активно, коли Сіті перебував у позиційних атаках на половині поля суперника. Цього й варто було очікувати від того, чий основний «фах» – атакуючий півзахисник. Варто сказати, що його гра в обороні теж значно покращилась…»