Чому Зінченка та Безуса ставлять за приклад іноземцям. Європейські ЗМІ про наших за кордоном

Олександр Зінченко

Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.

Спортивна редакція «Главкома» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Увагу шанувальників українських талантів постійно приковують наші гравці у кількох першостях, цього разу – насамперед у Англії та Бельгії.

«Главком» не проходить повз виступи наших хлопців, і тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор – вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.

В межах восьмого туру раунду плей-офф вищої ліги Бельгії за право виступати в Лізі Європи, хавбек «Сент-Трюйдена» Роман Безус провів черговий помітно вдалий матч за цей клуб проти «Беерсхота» на своєму полі (3:2). «Сент-Трюйден» повів у рахунку вже на 20-й хвилині матчу, коли після передачі саме Безуса СТ забив уперше. Через 15 хвилин суперник відповів своїм голом. Проте на цьому звершення Романа не закінчилися…

В цілому Безус показав дуже високий рівень гри. Наш футболіст вийшов переможцем з шести з 13-ти силових дуелей, тричі вдало обіграв візаві, виконав шість гострих передач та завдав два удари по воротам. Красномовність статистики ще й у наступному: в семи останніх матчах українець віддав уже 45 передач, які дозволяли загострювати події на полі...

…Свій другий гольовий пас у матчі Безус зробив на 59-й хвилині. Невдовзі партнер Безуса довів перевагу команди Романа до двох м’ячів… Колишній футболіст київського «Динамо» провів на полі 80 хвилин. Таким чином, результативна серія українського виконавця нараховує вже сім матчів, у яких він забив три м’ячі й шість разів віддавав гольові передачі на партнерів…