До матчу «Динамо» - «Олімпіакос». У 2008-му «Металіст» побив греків на заключних хвилинах (відео)



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мирон маркевич вдячний за перемогу Едмарові і Папі Ґуйє Sport.ua

Долю зустрічі тоді вирішив гол Едмара

Досі українські клуби зустрічалися з «Олімпіакосом» шість разів і лише один тренер сходився з греками відразу тричі. Мова про Мирона Маркевича, який двічі перемагав пірейців на чолі «Металіста» і ще раз — як наставник «Дніпра».

Вперше команда Маркевича зійшлася з грецькими «червоно-білими» у грудні 2008-го, в рамках групового турніру Ліги Європи, який тоді грався в один тур. Після трьох поєдинків харків’яни мали тільки чотири очки — лише на пункт більше від «Олімпакоса». Зрозуміло, що невдаха матчу втрачав шанси на єдине прохідне в стадію плей-оф місце. Проте нічия теж «Металіст» не надто влаштовувала, адже в заключному турі слобожанці мали грати на виїзді проти «Бенфіки».

«Металіст» (Харків, Україна) - «Олімпіакос» (Пірей, Греція) — 1:0

Гол: 1:0 — Едмар (88)

«Металіст»: Горяїнов (к), Ґанчаржик (О-др Бабич, 90 + 4), Сергій Валяєв, Едмар, Слюсар, Мілан Обрадовіч, Хонатан Майдана, Папа Ґуйє, Руслан Фомін (Трішовіч, 82), Бордіян, Джексон Коельо (Андрій Конюшенко, 90 + 1). Тренер — Мирон Маркевич

«Олімпіакос»: Нікополідіс, Хрістос Пацацоґлу, Дідьє Домі, Ґаллетті (Костас Мітроґлу, 72), Діоґо Санто, Предраґ Джорджевіч (к), Анцас, Дуду, Авраам Пападопулос, Беллускі, Торосідіс (Пантос, 80). Тренер — Ернесто Вальверде.

Судді: Коллам — Сорбі, Ґордон Міддлтон (усі — Шотландія)

Попередження: Сергій Валяєв (71) — Анцас (22), Ґаллетті (36), Дідьє Домі (60)

3 грудня 2008-го. Харків. ОСК «Металіст». 25 000 глядачів

Матч вийшов трохи сумбурним і доволі нервовим. Шанси відзначитися впродовж гри мали обидві команди, але долю зустрічі вирішив епізод на 88-й хвилині, коли польський оборонець харків’ян Северин Ґанцаржик у падінні через себе прокинув м’яч у карний майданчик, на хід Едмару, а той вколотив м’яч рикошетом від ноги суперника під поперечину.

2008-й. «Металіст» - «Олімпіакос» — 1:0

Цікаво, що у цій зустрічі в складі «Олімпіакоса» грав один із потенційних учасників майбутнього протистояння проти «Динамо» в 1/16 фіналу Ліги Європи-2018/2019. Васіліс Торосідіс — легенда «Олімпіакоса». Зараз його шанси на вихід в основі проти киян збільшилися у зв’язку з пошкодженням основного правого оборонця Омара Ельабдельауї.

Перший матч між «Олімпакосом» і «Динамо» відбудеться у четвер, 14 лютого, в Піреї.