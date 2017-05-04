Дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко: Мер Києва Віталій Кличко – суцільне розчарування

Колишній український баскетболіст розкритикував чинного мера столиці України, а також президента Федерації баскетболу

Український колишній професійний баскетболіст, дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА), який грав на позиції важкого форварда, Станіслав Медведенко в інтерв’ю поділився своїми думками про розвиток баскетболу в Україні. Також він розповів, чому поки що не хоче запрошувати в Україну легендарного баскетболіста Кобе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станіслав Медведенко

Колишній український баскетболіст розкритикував чинного мера столиці України, а також президента Федерації баскетболу

Український колишній професійний баскетболіст, дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА), який грав на позиції важкого форварда, Станіслав Медведенко в інтерв’ю поділився своїми думками про розвиток баскетболу в Україні.

Також він розповів, чому поки що не хоче запрошувати в Україну легендарного баскетболіста Кобе Браянта, як команда мера Києва Віталія Кличка оминає зустрічі з ним, а також про столичний Палац спорту, який назвав «сараєм».

Про можливий приїзд Кобе Браянта в Україну

«Ми говорили з ним про це. Але я не хочу його запрошувати тільки для того, щоб було. Я вважаю, добре було б покликати його на велику подію. Наприклад, відкриття нового спортивного залу. Хочу підкреслити, що саме спортивного», - сказав він.

«Мене найбільше бісить, коли говорять: «Давайте будемо будувати концертно-спортивну арену!» Арена повинна бути спортивна. Нехай вона буде менше за місткістю, але вона повинна бути мультифункціональною, під різні види спорту: тренажерні зали, відновлювальні кабінети, роздягальні, кімнати для прес-конференцій та інших розважальних заходів. Все за останнім словом. Тоді люди будуть ходити на баскетбол, і спонсори потягнуться. А не просто побудувати консервну банку і назвати її палацом спорту», - додав баскетбольний функціонер.

Про столичний Палац спорту

«Прикро визнавати, але всі його називають сараєм. Гарне місце у центрі Києва, поруч з метро. Але у плані інфраструктури Палац спорту не витримує критики. Подивившись на зали НБА, будь-хто зрозуміє, що у нас минуле століття. Ніхто не хоче прийти взимку на баскетбол і замерзнути у залі, а влітку – пітніти», - зауважив Медведенко.

«На жаль, у нашій країні спорт з концертами не зможе конкурувати. Концерти перемагають спорт. З економічної точки зору, спорту залишається тільки п’ять відсотків часу. Решту часу будуть концерти, виставки-ярмарки, релігійні секти. Києву не вистачає мультифункціонального спортивного залу. Нам навіть дітям ніде проводити євротурніри. Про таке місце повинна думати наша міська влада. Я максимально намагаюся підняти цю тему. Адже, якщо ми не робитимемо великих глобальних проектів, то спорт не буде привабливий», - пояснив він.

Про мера Києва Віталія Кличка

«Мер Києва Віталій Кличко – суцільне розчарування. Ніяк не можу зрозуміти, чому людина, яка присвятила все життя спорту та розуміє, як в Україні складно з інфраструктурою, не зробила нічого для поліпшення ситуації. Він же сам свого часу виїхав з Києва, тому що тут не було місця для тренувань. І тепер з його боку перешкоди й ігнорування. Максимум, який він зробив для спорту як мер – поставив у дворах турніки та бруси», - заявив Медведенко.

«Так, ми спілкувалися, але розмова вийшла ні про що. Він сказав знайти гроші під проект. Якщо місто дасть нормальну землю, не «на висілках», то проблеми з інвестором немає. Але це не так фінансово привабливо, як інші історії. Легше ж замість залу побудувати кілька будинків і заробити. Люди Кличка тепер ховаються від мене і не хочуть зустрічатися. Така у нас політика», - зауважив екс-баскетболіст.

Станіслав Медведенко та Віталій Кличко

Про участь у політичних баталіях

«Я не займався політикою. Це громадянська відповідальність. У нас місцева громада об'єдналася, і ми самі вирішували, хто з нас піде представляти наші інтереси. Вибрали людину, вона не особливо рвалася туди. І як показує практика, якщо напружитися і подумати, то можна і без грошей виграти вибори. Кандидати від влади засипали район гречкою, а один навіть рідке мило роздавав зі своїм фото і написом: «Ваші діти в наших руках». Народ сміявся, що вже без мила не можуть залізти...», - пригадав він.

«Українцям варто перестати брати гречку. Потрібно самим брати участь у всіх процесах життя міста і країни. Від кожного з нас залежить доля держави, а не окремої людини. Моя дружина брала активну участь у формуванні громадського бюджету міста, ночами не спала, і нам вдалося побудувати скейт-парк. Навесні плануємо зробити фестиваль спорту та баскетбольний турнір. Скейт-парків у Києві майже немає. Ще один привіт нашому меру», - додав екс-баскетболіст.

Про ситуацію з баскетболом в Україні

«Баскетбол не можна відокремлювати від спорту та життя всієї країни. Він може стати рятувальним кругом для України. Баскетбол допомагає жити на майданчику і за його межами. В Америці це давно зрозуміли. А наші політики все ніяк. Вони займаються забудовами, а не спортом. Не прийдуть глобальні спонсори у Палац спорту чи «Меридіан». Потрібно розробити програму з новою інфраструктурою, яка зацікавить спонсорів. Нинішнім українським баскетболом їх неможливо зацікавити», - пояснив Медведенко.

«Чим зараз живе український баскетбол? Усе залежить від дядька, який дає гроші. Дядько прийшов і, не маючи відношення до баскетболу, починає розповідати, як тренувати. Це неприйнятно для баскетболу. У Суперлізі всього вісім команд, практично у всіх проблеми. Немає фінансового плану на рік, всі живуть місяцями. Під питанням майбутнє багатьох клубів, навіть «Будівельника», - поділився думкою він.

Про Федерацію баскетболу України

«Федерація себе вичерпала і не може далі розвиватися. Є менеджери, які вивели її на певний рівень, але на даному етапі – це стеля. Президент Михайло Бродський ввів диктатуру, всі підкоряються. Він побудував піраміду, у якій займає ключову роль, без його згоди ніхто нічого не робить. А головне – навіть не проявляє ініціативу. Не може бути такого, що все замкнуто на одній людині. Це глухий кут. Кожен повинен відповідати за окремий напрямок. Сучасний менеджмент показує, що повна диктатура – це неправильно. Майк Фрателло завжди цікавився думкою помічників, коли тренував збірну України. Йому потрібні були свіжі думки, але приймав рішення він», - зазначив функціонер.

«Бродський навіть був на мене злий, що я опонував йому у певних питаннях. Але проти нього я нічого не маю. Просто бачу, що його підходи працювати не будуть, а йому це не подобається. Для мене ж важливо, щоб сама індустрія баскетболу працювала та розвивалася, незважаючи на те, хто її очолює», - підсумував Медведенко.

За матеріалами Tribuna.com