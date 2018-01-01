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    Українець Михайлюк знову визнаний MVP матчу в NCAA (відео)

    Наш баскетболіст зумів закинути у кошик суперника більше двадцяти балів за матч
    Український захисник Cвятослав Михайлюк набрав фантастичну форму в США. Втретє поспіль українець зумів закинути у кошик суперника більше двадцяти балів за матч та стати найрезультативнішим гравцем своєї команди, інформує прес-служба Федерації баскетболу України. Цієї ночі «Джейхоукс» Михайлюка грали на виїзді проти «Канзас
    • Сьогодні, 14:23
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    Святослав Михайлюк. Фото: ФБУ
    Святослав Михайлюк. Фото: ФБУ

    Наш баскетболіст зумів закинути у кошик суперника більше двадцяти балів за матч

    Український захисник Cвятослав Михайлюк набрав фантастичну форму в США.

    Втретє поспіль українець зумів закинути у кошик суперника більше двадцяти балів за матч та стати найрезультативнішим гравцем своєї команди, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    Цієї ночі «Джейхоукс» Михайлюка грали на виїзді проти «Канзас Стейт» та перемогли з рахунком 70:54.

    Вихованець черкаської школи баскетболу провів на паркеті 39 хвилин за які відзначився 22 балами (3/9 двоочкові, 5/9 триочкові, 1/2 штрафні) та зібрав 7 підбирань.

    Також нашому співвітчизнику належить ледь не найефектніший момент матчу, коли Святослав поставив ефектний блок гравцю суперника у швидкому відриві та не дав переправити м’яч до кільця.

    Наступний свій матч Михайлюк зіграє 3 лютого проти «Оклахоми Стейт».

    баскетбол
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