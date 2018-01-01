Українець Михайлюк знову визнаний MVP матчу в NCAA (відео)

Наш баскетболіст зумів закинути у кошик суперника більше двадцяти балів за матч

Український захисник Cвятослав Михайлюк набрав фантастичну форму в США. Втретє поспіль українець зумів закинути у кошик суперника більше двадцяти балів за матч та стати найрезультативнішим гравцем своєї команди, інформує прес-служба Федерації баскетболу України. Цієї ночі «Джейхоукс» Михайлюка грали на виїзді проти «Канзас