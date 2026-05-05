«Динамо» U12 посіло четверте місце на турнірі в Італії

Артем Худолєєв
Команда Дитячо-юнацької футбольної школа «Динамо» ім. Валерія Лобановського вікової категорії U12 (гравці 2014 року народження) взяла участь у міжнародному турнірі Newcastle Lake Cup, що напередодні відбувся в Італії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо».

В перший день змагань юні динамівці здобули три перемоги в трьох матчах.

Далі кияни обіграли одноліток із «Аталанти» (2:0), «Монтекозаро» (14:0), «Діаволетті Кальчо» (6:0) та «Броммапойкарни» (1:0).

У півфіналі на «Динамо» чекав поєдинок з представниками «Ювентуса». В цьому матчі «біло-сині» зазнали поразки з рахунком 0:3.

«Динамо» отримало право зіграти в матчі за третє місце, де опонентом киян стала «Болонья». В цій грі юнаки мінімально поступилися з рахунком 0:1 та зрештою посіли четверте місце на турнірі Newcastle Lake Cup.

Нагадаємо, «Динамо» у півфіналі переграло «Буковину» з Чернівців і стало першим фіналістом Кубка України. Дубль в складі «біло-синіх» оформив форвард Пономаренко.

Ще один гол до свого активу записав вінгер Волошин.

В іншому поєдинку 1/2 фіналу «Чернігів» здобув несподівану перемогу над харківським «Металістом 1925».

На перебіг подій у другому півфіналі вплинув епізод у дебюті. Хавбек «жовто-чорних» Шушко вкрай грубо зіграв на чужій половині та отримав пряму червону картку. А першоліговий колектив на весь матч залишився вдесятьох.

«Металіст 1925» не реалізував кілька моментів – справа перейшла до післяматчевої серії пенальті.

Відкрив рахунок Калюжний пострілом по центру воріт. А от оборонець «жовто-чорних» Шаповал розвів м'яч і кіпера харків'ян по різних кутах. Майстерно переграв голкіпер «Чернігова» й Антюх. Упевнено реалізував одинадцятиметровий і хавбек колективу Першої ліги Шалфєєв. Упоралися з відповідальністю і наступні пенальтисти – Баптістелла та Тепляков.

Першим схибив хавбек «Металіста 1925» Аревало, поціливши в стійку. Та приклад із нього взяв і півзахисник гостей Порохня – вище воріт. Далі команди реалізували по два удари, а от постріл Мба парирував Татаренко. Натомість центрбек «Чернігова» Зенченко переграв Варакуту та вивів колектив у перший в історії фінал. 

