Збірна України з хокею провалилася в світовому рейтинзі



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Збірна України з хокею ФХУ

Наша хокейна збірна посідає найнижче місце за останні 16 років

Національна збірна України з хокею посідає 25-ту сходинку в оновленому світовому рейтинзі.

Це найнижча позиція нашої команди за останні 16 років, інформує 24 Спорт.

Збірна України виступає в третьому за рангом дивізіоні чемпіонату світу. На останньому турнірі в дивізіоні IВ наша збірна посіла п’яту сходинку серед шести команд.

Збірна України падає в рейтинзі вже третій рік поспіль.

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