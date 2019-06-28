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    Збірна України з хокею провалилася в світовому рейтинзі

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    Збірна України з хокею - Збірна України з хокею провалилася в світовому рейтинзі
    Збірна України з хокею
    ФХУ

    Наша хокейна збірна посідає найнижче місце за останні 16 років

    Національна збірна України з хокею посідає 25-ту сходинку в оновленому світовому рейтинзі.

    Це найнижча позиція нашої команди за останні 16 років, інформує 24 Спорт.

    Збірна України виступає в третьому за рангом дивізіоні чемпіонату світу. На останньому турнірі в дивізіоні IВ наша збірна посіла п’яту сходинку серед шести команд.

    Збірна України падає в рейтинзі вже третій рік поспіль.

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