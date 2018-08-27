Кращі футболісти у своїх матчах. Європейські ЗМІ про наших за кордоном
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Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.
Спортивна редакція «Главкому» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Увагу шанувальників українських талантів постійно приковують наші гравці у кількох першостях, цього разу – насамперед у Бельгії та Англії. «Главком» не проходить повз виступи наших хлопців, і тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор – вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.
Хавбек клубу вищої ліги Бельгії Роман Безус в матчі чергового туру вищої ліги чемпіонату Бельгії проти «Стандарда» з міста Льєж вийшов на поле в стартовому складі. Вихованець кременчуцького футболу провів на полі 67 хвилин. За цей час Безус виконав 30 передач з точністю 77%, виграв 11 силових дуелей з 21-ї, здійснив п'ять вдалих обіграшів суперника, чотири рази відібрав шкіряну сферу й завдав три удари по воротам. Проте головне, що зробив український півзахисник – забив перший гол у поточному сезоні в межах Ліги Жупілє. І нехай колектив Безуса програв «Стандарду» в гостях з рахунком 2:3, цей матч Роман точно може занести собі в актив. Наразі його команда посідає 11-ту позицію в таблиці про ранги, маючи в своєму активі чотири бали.
Журналісти спеціалізованого ресурсу під назвою Voetbalkrant відзначають
«…Вів гру команди, вступав у боротьбу, виконав великий об'єм корисної роботи. Судячи з усього, у перерві поєдинку тренер команди з Льежу акцентував увагу своїх гравців на діях українця. Можливо, саме тому в другій половині матчу на Романа влаштували справжнє сафарі… Безус заробив на собі дві жовті картки для суперників, а в одному з епізодів його так грубо атакували, що він невдало приземлився на спину й попросив заміну, після якої суперник і вирвав перемогу... Проте ще раніше Безус забив, і взагалі був дуже ефективним і затребуваним виконавцем – його постійно шукали партнери… Безус був одним з кращих гравців матчу, а в першому таймі, окрім результативного удару, він тричі виводив своїх одноклубників на побачення з голкіпером суперника…»
Ще один колишній футболіст київського «Динамо», а нині хавбек клубу вищої ліги Англії, лондонського «Вест Гема», поки завоювати місце в стартовому складі нового колективу не може. Андрій Ярмоленко в черговий раз вийшов на поле з лави запасних. Цього разу в матчі з «Арсеналом» (поразка «Вест Гема» з рахунком 3:1) він замінив на 75-й хвилині Роберта Снодграсса. Для Андрія цей матч став уже третім в Прем'єр-лізі за «молотків», і в усіх трьох матчах Ярмоленко з’являвся в грі тоді, коли його команда поступалася в рахунку. Незважаючи на те, що Андрій вийшов в ендшпілі поєдинку, він встиг запам’ятатися ривком по правому флангу в епізоді, коли ще один новачок ВГ, бразилець Феліпе Андерсон вирішив відати пас на Лукаса Переса й не помітив підключення нашого виконавця.
Відомий сайт про гру №1 Football London акцентує увагу на тому, що шанувальники від матчу до матчу не розуміють, чому одне з найбільш помітних придбань команди в літнє міжсезоння кожного разу отримує малу кількість ігрового часу.
«…Чому так мало грають новачки? Чому не можна надати більше часу Ярмоленку? Скільки ми будемо програвати?..»
Автори видання Mirror задаються актуальними в житті вболівальника «молотків» питаннями, серед яких торкаються й долі нашого футболіста.
«…Те, що Мануэль Пеллегріні не дає шанс українцю проявити себе зі стартових хвилин, виглядає принаймні дивним. Невже він не розуміє усю делікатність ситуації, в якій опинився? Наразі «Вест Гем» тільки програє. Скільки це буде тривати? Невже Пеллегріні не бачить, що в грі команди треба щось міняти?..»
Колишній футболіст донецького «Шахтаря» Руслан Маліновськийнині в своїй кар’єрі переживає пік. Недарма наставник бельгійського «Генку», кольори якого захищає Руслан, вже дає інтерв’ю, в яких розповідає про те, що йому цікаво, в якому ТОП-колективі Старого Світу зрештою буде грати його підопічний… В черговому матчі Ліги Жупілє «Генк» зустрічався з «Бевереном». Згаданий вище Філіп Клеман цього разу надав Маліновського невеликий перепочинок (вочевидь, це пов’язано з участю «Генка» в Лізі Європи).
Цікаво, що партнери Руслана не змогли реалізувати одразу два одинадцятиметрових штрафних удари у другому таймі. Втім, «Генк» все же переміг, здобувши вольову перемогу з рахунком 3:2. Маліновський з’явився на полі на 76-й хвилині й його поява на полі стала ключем до успіху «Генка». Руслан одразу віддав гольову передачу на партнера. Наразі «Генк» посідає першу позицію в таблиці про ранги, маючи в своєму активі 13 очок.
Бельгійські ЗМІ від гри Маліновського очікувано в захваті. Зокрема, Sporza акцентує увагу на значенні нашого хлопця для його команди.
«…Маліновський в черговий раз зробив результат. Без цього футболіста нинішній «Генк» як претендент на найвищі місця вже не можливий...»
Максим Салівон для «Главкома»