Кращі футболісти у своїх матчах. Європейські ЗМІ про наших за кордоном

Руслан Маліновський

Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.

Спортивна редакція «Главкому» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Увагу шанувальників українських талантів постійно приковують наші гравці у кількох першостях, цього разу – насамперед у Бельгії та Англії. «Главком» не проходить повз виступи наших хлопців, і тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор – вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.

Хавбек клубу вищої ліги Бельгії Роман Безус в матчі чергового туру вищої ліги чемпіонату Бельгії проти «Стандарда» з міста Льєж вийшов на поле в стартовому складі. Вихованець кременчуцького футболу провів на полі 67 хвилин. За цей час Безус виконав 30 передач з точністю 77%, виграв 11 силових дуелей з 21-ї, здійснив п'ять вдалих обіграшів суперника, чотири рази відібрав шкіряну сферу й завдав три удари по воротам. Проте головне, що зробив український півзахисник – забив перший гол у поточному сезоні в межах Ліги Жупілє. І нехай колектив Безуса програв «Стандарду» в гостях з рахунком 2:3, цей матч Роман точно може занести собі в актив. Наразі його команда посідає 11-ту позицію в таблиці про ранги, маючи в своєму активі чотири бали.

Журналісти спеціалізованого ресурсу під назвою Voetbalkrant відзначають

«…Вів гру команди, вступав у боротьбу, виконав великий об'єм корисної роботи. Судячи з усього, у перерві поєдинку тренер команди з Льежу акцентував увагу своїх гравців на діях українця. Можливо, саме тому в другій половині матчу на Романа влаштували справжнє сафарі… Безус заробив на собі дві жовті картки для суперників, а в одному з епізодів його так грубо атакували, що він невдало приземлився на спину й попросив заміну, після якої суперник і вирвав перемогу... Проте ще раніше Безус забив, і взагалі був дуже ефективним і затребуваним виконавцем – його постійно шукали партнери… Безус був одним з кращих гравців матчу, а в першому таймі, окрім результативного удару, він тричі виводив своїх одноклубників на побачення з голкіпером суперника…»

Роман Безус

Ще один колишній футболіст київського «Динамо», а нині хавбек клубу вищої ліги Англії, лондонського «Вест Гема», поки завоювати місце в стартовому складі нового колективу не може. Андрій Ярмоленко в черговий раз вийшов на поле з лави запасних. Цього разу в матчі з «Арсеналом» (поразка «Вест Гема» з рахунком 3:1) він замінив на 75-й хвилині Роберта Снодграсса. Для Андрія цей матч став уже третім в Прем'єр-лізі за «молотків», і в усіх трьох матчах Ярмоленко з’являвся в грі тоді, коли його команда поступалася в рахунку. Незважаючи на те, що Андрій вийшов в ендшпілі поєдинку, він встиг запам’ятатися ривком по правому флангу в епізоді, коли ще один новачок ВГ, бразилець Феліпе Андерсон вирішив відати пас на Лукаса Переса й не помітив підключення нашого виконавця.

Відомий сайт про гру №1 Football London акцентує увагу на тому, що шанувальники від матчу до матчу не розуміють, чому одне з найбільш помітних придбань команди в літнє міжсезоння кожного разу отримує малу кількість ігрового часу.

«…Чому так мало грають новачки? Чому не можна надати більше часу Ярмоленку? Скільки ми будемо програвати?..»

Автори видання Mirror задаються актуальними в житті вболівальника «молотків» питаннями, серед яких торкаються й долі нашого футболіста.

«…Те, що Мануэль Пеллегріні не дає шанс українцю проявити себе зі стартових хвилин, виглядає принаймні дивним. Невже він не розуміє усю делікатність ситуації, в якій опинився? Наразі «Вест Гем» тільки програє. Скільки це буде тривати? Невже Пеллегріні не бачить, що в грі команди треба щось міняти?..»

Колишній футболіст донецького «Шахтаря» Руслан Маліновськийнині в своїй кар’єрі переживає пік. Недарма наставник бельгійського «Генку», кольори якого захищає Руслан, вже дає інтерв’ю, в яких розповідає про те, що йому цікаво, в якому ТОП-колективі Старого Світу зрештою буде грати його підопічний… В черговому матчі Ліги Жупілє «Генк» зустрічався з «Бевереном». Згаданий вище Філіп Клеман цього разу надав Маліновського невеликий перепочинок (вочевидь, це пов’язано з участю «Генка» в Лізі Європи).

Цікаво, що партнери Руслана не змогли реалізувати одразу два одинадцятиметрових штрафних удари у другому таймі. Втім, «Генк» все же переміг, здобувши вольову перемогу з рахунком 3:2. Маліновський з’явився на полі на 76-й хвилині й його поява на полі стала ключем до успіху «Генка». Руслан одразу віддав гольову передачу на партнера. Наразі «Генк» посідає першу позицію в таблиці про ранги, маючи в своєму активі 13 очок.

Бельгійські ЗМІ від гри Маліновського очікувано в захваті. Зокрема, Sporza акцентує увагу на значенні нашого хлопця для його команди.

«…Маліновський в черговий раз зробив результат. Без цього футболіста нинішній «Генк» як претендент на найвищі місця вже не можливий...»

Максим Салівон для «Главкома»