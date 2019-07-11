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    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії

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    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії

    На церемонії закриття Олімпійських ігор 2016 року Пернілла була прапороносцем своєї країни

    Пернілла Блуме брала участь в Олімпійських іграх 2012 і 2016 років. У Ріо-де-Жанейро Блуме виграла дистанцію 50 метрів вільним стилем з національним рекордом, а також разом з Міє Нільсон, Рікке Мьоллер Педерсен і Джанеттою Оттесен встановила європейський рекорд і завоювала бронзу в комбінованій естафеті 4×100 метрів, поступившись командам Австралії і США. Через рік на чемпіонаті світу Блуме виграла бронзову медаль на дистанції 100 метрів вільним стилем.

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    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії
    Олімпійська чемпіонка Пернілла Блуме: запаморочливі фото ефектної білявки з Данії

    Також Пернілла є чемпіонкою Європи 2014 року в комбінованій естафеті 4×100 метрів і володаркою 11-ти нагород, в тому числі 7-ми золотих, чемпіонатів світу та Європи на короткій воді в естафетах.

    На церемонії закриття Олімпійських ігор 2016 була прапороносцем своєї країни.

    Джерело: Sports.ru

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