«Побачила, що проходжу і побігла вільно»: олімпійська призерка Рижикова – у півфіналі чемпіонату світу-2019



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Анна Рижиквоа з запасом здолала сито першого раунду чемпіонату світу Instagram Анни Рижикової

Наша спортсменка впевнено пройшла кваліфікацію

Бронзова призерка Олімпіади-2012, досвідчена українка Анна Рижикова впевнено подолала сито кваліфікації у бігу на 400 метрів з бар’єрами.

Дніпрянка виграла свій забіг з результатом 55,11 секунди, навіть не дивлячись на те, що стартувала по начебто незручній другій доріжці.

«Для мене друга доріжка не є проблемною, - запевнила Рижикова прес-аташе Федерації легкої атлетики України Ольгу Ніколаєнко після фінішу. – Перша – так, складна, бо біжиш по бровці, накручуєш пару метрів більше. Розуміла, що в півфінал виходить перших чотири, тому бігла за самопочуттям. У мене було завдання – пройти вісім бар’єрів, а далі за ситуацією чи прискорюватися, чи бігти у тому ж ритмі. Після бар’єрів побачила, що проходжу і побігла вільно.

Ми готувалися в Анталії і це був великий плюс, бо там тепло так само як у Досі. Уже на розминці перед стартом почувалася добре. Для мене завжди перші забіги хвилюючі, бо не знаєш, як воно піде. Але я вже тут бігла навесні, тому маю певний досвід».

Півфінальні забіги на 400-метрівці з бар’єрами серед жінок відбудуться завтра, 2 жовтня, починаючи з 21:05 за київським часом.