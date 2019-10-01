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    «Побачила, що проходжу і побігла вільно»: олімпійська призерка Рижикова – у півфіналі чемпіонату світу-2019

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    Анна Рижиквоа з запасом здолала сито першого раунду чемпіонату світу - «Побачила, що проходжу і побігла вільно»: олімпійська призерка Рижикова – у півфіналі чемпіонату світу-2019
    Анна Рижиквоа з запасом здолала сито першого раунду чемпіонату світу
    Instagram Анни Рижикової

    Наша спортсменка впевнено пройшла кваліфікацію

    Бронзова призерка Олімпіади-2012, досвідчена українка Анна Рижикова впевнено подолала сито кваліфікації у бігу на 400 метрів з бар’єрами.

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    Дніпрянка виграла свій забіг з результатом 55,11 секунди, навіть не дивлячись на те, що стартувала по начебто незручній другій доріжці.

    «Для мене друга доріжка не є проблемною, - запевнила Рижикова прес-аташе Федерації легкої атлетики України Ольгу Ніколаєнко після фінішу. – Перша – так, складна, бо біжиш по бровці, накручуєш пару метрів більше. Розуміла, що в півфінал виходить перших чотири, тому бігла за самопочуттям. У мене було завдання – пройти вісім бар’єрів, а далі за ситуацією чи прискорюватися, чи бігти у тому ж ритмі. Після бар’єрів побачила, що проходжу і побігла вільно.

    Ми готувалися в Анталії і це був великий плюс, бо там тепло так само як у Досі. Уже на розминці перед стартом почувалася добре. Для мене завжди перші забіги хвилюючі, бо не знаєш, як воно піде. Але я вже тут бігла навесні, тому маю певний досвід».

    Півфінальні забіги на 400-метрівці з бар’єрами серед жінок відбудуться завтра, 2 жовтня, починаючи з 21:05 за київським часом.

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