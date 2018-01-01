США відправить у Пхьончхан найчисленнішу збірну в історії зимових Олімпіад
- Сьогодні, 10:45
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США на зимовій Олімпіаді-2018. Фото: Getty Images
Троє спортсменів збірної США візьмуть участь у своїх п'ятих Іграх
США на Іграх-2018 в південнокорейському Пхьончхані представлятимуть рекордні для зимових Олімпіад 242 атлета.
До складу входять 107 жінок і 135 чоловіків, які змагатимуться в 15 дисциплінах у всіх семи видах спорту. Серед них 10 олімпійських чемпіонів.
Троє спортсменів збірної США візьмуть участь у своїх п'ятих Іграх - сноубордистка Келлі Кларк (олімпійська чемпіонка Ігор 2002 року), лижниця Кіккан Рендалл і ковзаняр Шані Девіс (олімпійський чемпіон Ігор 2006 і 2010 років).
Нагадаємо, що Росію будуть представляти 169 спортсменів на зимовій Олімпіаді-2018.