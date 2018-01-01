  1. Головна
  2. Теми дня
  3. Олімпіада у Пхьончхані
    Олімпіада у Пхьончхані

    США відправить у Пхьончхан найчисленнішу збірну в історії зимових Олімпіад

    Троє спортсменів збірної США візьмуть участь у своїх п'ятих Іграх
    США на Іграх-2018 в південнокорейському Пхьончхані представлятимуть рекордні для зимових Олімпіад 242 атлета. До складу входять 107 жінок і 135 чоловіків, які змагатимуться в 15 дисциплінах у всіх семи видах спорту. Серед них 10 олімпійських чемпіонів. Троє спортсменів збірної США візьмуть участь у своїх п'ятих Іграх - сноубордистка Келлі Кларк
    • Сьогодні, 10:45
    • Розсилка
    США на зимовій Олімпіаді-2018. Фото: Getty Images
    США на зимовій Олімпіаді-2018. Фото: Getty Images

    Троє спортсменів збірної США візьмуть участь у своїх п'ятих Іграх

    США на Іграх-2018 в південнокорейському Пхьончхані представлятимуть рекордні для зимових Олімпіад 242 атлета.

    До складу входять 107 жінок і 135 чоловіків, які змагатимуться в 15 дисциплінах у всіх семи видах спорту. Серед них 10 олімпійських чемпіонів.

    Троє спортсменів збірної США візьмуть участь у своїх п'ятих Іграх - сноубордистка Келлі Кларк (олімпійська чемпіонка Ігор 2002 року), лижниця Кіккан Рендалл і ковзаняр Шані Девіс (олімпійський чемпіон Ігор 2006 і 2010 років).

    Нагадаємо, що Росію будуть представляти 169 спортсменів на зимовій Олімпіаді-2018.

    Олімпійські Ігри США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ