Збірна України на Олімпіаді-2018 буде найменшою за всю історію виступів на зимових Іграх

Виступ вважатимуть успішним, якщо команда здобуде бодай одну медаль

У складі олімпійської збірної України в Пхьончхані буде приблизно 33-35 спортсменів у восьми видах спорту з 15-и, представлених під час змагань. Про це під час проводів олімпійської збірної на Ігри до Південної Кореї заявив президент національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. Наразі під питанням залишається участь жіночої



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Сергій Бубка представляє форму української збірної. Фото: Укрінформ

Виступ вважатимуть успішним, якщо команда здобуде бодай одну медаль

У складі олімпійської збірної України в Пхьончхані буде приблизно 33-35 спортсменів у восьми видах спорту з 15-и, представлених під час змагань.

Про це під час проводів олімпійської збірної на Ігри до Південної Кореї заявив президент національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

Наразі під питанням залишається участь жіночої естафетної команди в лижних гонках. Якщо наш квартет допустять, то загальна кількість виросте до 35-ти.

Ця команда буде найменшою за всю історію виступів України на зимових Олімпіадах. У 1994-му році в Ліллехаммері було 37 українських атлетів, у Нагано-1998 - 56, у Солт-Лейк-Сіті-2002 - 68, у Турині-2006 - 52, у Ванкувері-2010 - 45, у Сочі-2014 - 43.

За словами міністра спорту Ігоря Жданова, виступ вважатимуть успішним, якщо команда здобуде бодай одну медаль.

На попередніх шести зимових Іграх українці взяли лише сім нагород - по два золота і срібла й три бронзи. При цьому із Солт-Лейк-Сіті та Ванкувера команда взагалі повернулася з порожніми руками.

Джерело: BBC