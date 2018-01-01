МОК не допустив 22 російських тренерів та шістьох медиків до Олімпіади-2018

Вже в список відсторонених потрапили тренери та медики

МОК не допустив 22-х російських тренерів та шістьох медиків до ОІ-2018 через рекомендації WADA. «У списку тренерів та персоналу російської делегації було 280 осіб, з них виключили 22 тренерів і 6 медиків. Треба сказати, що ця втрата куди менша, ніж за списком атлетів, де при 214 завойованих ліцензіях можливість виступати отримали 169



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Олімпіада-2018. Фото: Eugene Hoshiko

Вже в список відсторонених потрапили тренери та медики

МОК не допустив 22-х російських тренерів та шістьох медиків до ОІ-2018 через рекомендації WADA.

«У списку тренерів та персоналу російської делегації було 280 осіб, з них виключили 22 тренерів і 6 медиків. Треба сказати, що ця втрата куди менша, ніж за списком атлетів, де при 214 завойованих ліцензіях можливість виступати отримали 169 спортсменів», - повідомило джерело ТАСС.

Як відомо, раніше у МОК назвали основну причину масового відсторонення росіян.

Нагадаємо, що Росію будуть представляти 169 спортсменів на зимовій Олімпіаді-2018.

Зимові Олімпійські ігри в Південній Кореї пройдуть з 9-го по 25 лютого.