Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Усик отримав офіційного претендента на пояс WBA

glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Джаррелл Міллер (справа) отримав право на титульний бій з Олександром Усиком
фото: AP

Американець Міллер вже кинув виклик Вайлдеру

Американець Джаррелл Міллер переміг одноголосним рішенням суддів раніше непереможеного кубинського боксера Леньєра Перо і став офіційним претендентом на бій з українцем Олександром Усиком за версією WBA. Про це повідомляє «Главком».

Як Міллер переміг Перо і вийшов на Усика

Бій Міллер – Перо був головною подією вечора боксу у Лас-Вегасі. Переможець цього поєдинку ставав офіційним претендентом на пояс Усика за лінією WBA у надважкій вазі.

У першому раунді Перо завдав сильного лівого хуку, тоді як у третьому Міллер почав відтісняти кубинця до канатів. А з наступного раунду завдав хуків супернику та атакував його корпус. Зрештою, Міллер завдав понад 1000 ударів за 36 хвилин, що є одним із найвищих показників в історії надважковаговиків за 12-раундовий бій.

Бій завершився без нокдаунів, а перемогу присудили Міллеру одноголосним рішенням суддів – 117:111, 117:111, 115:113.

Після перемоги Міллер кинув виклик колишньому чемпіону WBC у надважкій вазі, співвітчизнику Деонтею Вайлдеру. Нещодавно американець здобув перемогу над Дереком Чісорою роздільним рішенням суддів.

Що відомо про черговий бій Усика

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик готується до поєдинку з кікбоксером Ріко Верховеном. Бій пройде 23 травня у Єгипті.

Обидва бійці вже встигли провести першу дуель поглядів. Боксерське шоу організують у Гізі біля знаменитих пірамід. WBC санкціонував добровільний захист українцем титулу організації у цьому бою.

Усик раніше відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі, тим самим втративши звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр зберігає пояси WBC, WBA та IBF.

Свій останній бій Усик провів у липні 2025 року, нокаутувавши у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа. Після цієї перемоги українець втретє у своїй кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, що Усик продовжує очолювати рейтинг P4P (найкращих боксерів незалежно від вагової категорії) за версією журналу The Ring.

Теги: Джаррелл Міллер Олександр Усик бокс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліквідований окупант Вялков більше 20 років працював з дітьми
ЗСУ на фронті ліквідували 54-річного дитячого тренера з боксу
2 квiтня, 10:44
На рингу Ойоко зробили штучне дихання, після чого доправили до лікарні
Кенійський боксер помер після програного поєдинку
3 квiтня, 15:55
Деонтей Вайлдер підтвердив статус одного з найпотужніших панчерів в історії боксу
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
5 квiтня, 20:25
Ф'юрі одноголосним рішенням суддів здобув перемогу
Скандальний Ф'юрі знищив росіянина у поєдинку в Лондоні
12 квiтня, 11:32
Ломаченко вперше за довгий час з'явився на публіці
Ломаченко в рясі допомагав священнику Московської церкви проводити Великодню службу
14 квiтня, 12:38
Тайсон Ф'юрі перебуває в пошуку опонента для нового бою
Ф'юрі хоче трилогію. Британський боксер готовий провести ще один бій з Усиком
15 квiтня, 10:57
На рахунку Лоуренса Околі 23 перемоги в професійному рингу
Іменитий британський боксер Околі провалив допінг-тест перед боєм з японцем
21 квiтня, 18:02
Чудінов (ліворуч) на початку жовтня 2024 року незаконно відвідував кілька міст окупованої Луганської області
ЄС запровадив санкції проти ексчемпіона світу з боксу, який незаконно відвідував Луганщину
23 квiтня, 20:43
Флойд Мейвезер 27 червня в столиці Греції проведе поєдинок проти кікбоксера Майка Замбідіса
Послідовник Усика. Ще один легендарний боксер проведе бій проти кікбоксера
24 квiтня, 13:18

Новини

Команда українця очолила рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу 2026 року
Усик отримав офіційного претендента на пояс WBA
«Полісся» – «Оболонь». Прогноз і анонс на матч 25 туру УПЛ
Росіянка Лістунова, яка мітингувала з «Z» на одязі, намагається через суд повернутися на міжнародні турніри
21-річний бельгійський велогонщик помер через травми, які отримав під час ДТП
«Кривбас» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 25 туру УПЛ

Новини

В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Вчора, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Вчора, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Вчора, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Вчора, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua