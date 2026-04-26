Усик отримав офіційного претендента на пояс WBA

Американець Міллер вже кинув виклик Вайлдеру

Американець Джаррелл Міллер переміг одноголосним рішенням суддів раніше непереможеного кубинського боксера Леньєра Перо і став офіційним претендентом на бій з українцем Олександром Усиком за версією WBA. Про це повідомляє «Главком».

Як Міллер переміг Перо і вийшов на Усика

Бій Міллер – Перо був головною подією вечора боксу у Лас-Вегасі. Переможець цього поєдинку ставав офіційним претендентом на пояс Усика за лінією WBA у надважкій вазі.

У першому раунді Перо завдав сильного лівого хуку, тоді як у третьому Міллер почав відтісняти кубинця до канатів. А з наступного раунду завдав хуків супернику та атакував його корпус. Зрештою, Міллер завдав понад 1000 ударів за 36 хвилин, що є одним із найвищих показників в історії надважковаговиків за 12-раундовий бій.

Бій завершився без нокдаунів, а перемогу присудили Міллеру одноголосним рішенням суддів – 117:111, 117:111, 115:113.

Після перемоги Міллер кинув виклик колишньому чемпіону WBC у надважкій вазі, співвітчизнику Деонтею Вайлдеру. Нещодавно американець здобув перемогу над Дереком Чісорою роздільним рішенням суддів.

Що відомо про черговий бій Усика

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик готується до поєдинку з кікбоксером Ріко Верховеном. Бій пройде 23 травня у Єгипті.

Обидва бійці вже встигли провести першу дуель поглядів. Боксерське шоу організують у Гізі біля знаменитих пірамід. WBC санкціонував добровільний захист українцем титулу організації у цьому бою.

Усик раніше відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі, тим самим втративши звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр зберігає пояси WBC, WBA та IBF.

Свій останній бій Усик провів у липні 2025 року, нокаутувавши у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа. Після цієї перемоги українець втретє у своїй кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, що Усик продовжує очолювати рейтинг P4P (найкращих боксерів незалежно від вагової категорії) за версією журналу The Ring.