Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Промоутер Джошуа підтвердив підготовку свого підопічного до бою з Ф'юрі

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Ентоні Джошуа планує провести у 2026 році два бої
фото: Суспільне Спорт

Мегафайт Джошуа – Ф'юрі можуть провести до кінця року

Промоутер Едді Хірн заявив, що незабаром оголосять суперника для Ентоні Джошуа на найближчий бій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Boxingnews 24.

Хто стане суперником Джошуа

Для британського ексчемпіона світу обирають не топ-опонента, щоб підготуватися до поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

«Це буде нервовий бій, бо на кону стоїть поєдинок з Ф'юрі. Ми обережно виберемо суперника Джошуа. Оголосимо дату і суперника наступного тижня.

Ентоні потрібно проявити собе в рингу, показати, що він подолав травми і психологічні питання перед одним з найбільших боїв у кар'єрі», – розповів Хірн.

Очікується, що бій з Ф'юрі може відбутися до кінця року.

Ф'юрі переміг Махмудова і викликав на бій Джошуа

У головному поєдинку боксерського вечора у Лондоні Тайсон Ф'юрі переміг одноголосним рішенням суддів росіянина Арсланбека Махмудова.

Після перемоги над Махмудовим британський боксер викликав на поєдинок свого співвітчизника Ентоні Джошуа. Водночас Ф'юрі припустив можливість проведення третього поєдинку проти Олександра Усика.

Також Ф'юрі повернувся у топ-3 рейтингу надважкої вагової категорії видання The Ring після переможного поєдинку в Лондоні.

Нагадаємо, на початку 2025 року Ф'юрі оголошував про завершення кар'єри, після того, як у 2024 році двічі зазнав поразки від Усика. У першому бою британець втратив титул WBC, а в реванші поступився одностайним рішенням суддів. Ці поразки стали першими у професійній кар'єрі Ф'юрі.

Теги: Тайсон Ф'юрі бокс Ентоні Джошуа Олександр Усик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua