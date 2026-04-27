Промоутер Джошуа підтвердив підготовку свого підопічного до бою з Ф'юрі

Ентоні Джошуа планує провести у 2026 році два бої

Мегафайт Джошуа – Ф'юрі можуть провести до кінця року

Промоутер Едді Хірн заявив, що незабаром оголосять суперника для Ентоні Джошуа на найближчий бій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Boxingnews 24.

Хто стане суперником Джошуа

Для британського ексчемпіона світу обирають не топ-опонента, щоб підготуватися до поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

«Це буде нервовий бій, бо на кону стоїть поєдинок з Ф'юрі. Ми обережно виберемо суперника Джошуа. Оголосимо дату і суперника наступного тижня.

Ентоні потрібно проявити собе в рингу, показати, що він подолав травми і психологічні питання перед одним з найбільших боїв у кар'єрі», – розповів Хірн.

Очікується, що бій з Ф'юрі може відбутися до кінця року.

Ф'юрі переміг Махмудова і викликав на бій Джошуа

У головному поєдинку боксерського вечора у Лондоні Тайсон Ф'юрі переміг одноголосним рішенням суддів росіянина Арсланбека Махмудова.

Після перемоги над Махмудовим британський боксер викликав на поєдинок свого співвітчизника Ентоні Джошуа. Водночас Ф'юрі припустив можливість проведення третього поєдинку проти Олександра Усика.

Також Ф'юрі повернувся у топ-3 рейтингу надважкої вагової категорії видання The Ring після переможного поєдинку в Лондоні.

Нагадаємо, на початку 2025 року Ф'юрі оголошував про завершення кар'єри, після того, як у 2024 році двічі зазнав поразки від Усика. У першому бою британець втратив титул WBC, а в реванші поступився одностайним рішенням суддів. Ці поразки стали першими у професійній кар'єрі Ф'юрі.