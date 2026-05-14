Непереможений американець кинув виклик Ломаченку і готовий приїхати в Україну

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Раніше Кейшон Девіс нокаутував іншого українця – Дениса Берінчика

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Кейшон Девіс хоче провести бій з Василем Ломаченком після того, як українець заявив про відновлення професійної кар'єри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fight Hub TV.

Девіс кинув виклик Ломаченку: що відомо

Американець заявив, що хоче битись із Ломаченком і для цього він готовий навіть приїхати в нашу країну.

«Лома, проведи свій перший бій після повернення проти мене. Давай, зробімо це. Бийся зі мною, Ломаченко. Я приїду в Україну. Ти легенда, Лома, але якщо ти вирішиш битися зі мною – я тебе нокаутую, як Берінчика», – заявив Девіс.

Відомо, що Ломаченко, у якого закінчився контракт з промоутерською компанією Top Rank, має намір відновити професійну кар'єру. 38-річний спортсмен планує провести свій наступний поєдинок цієї осені.

Інсайдом щодо його повернення раніше поділився Майк Коппінджер. Він заявив, що спина боксера вже практично не турбує й той готовий провести декілька боїв. Зокрема, і титульних.

За кар'єру на професійному ринзі Ломаченко здобув 18 перемог у 21 поєдинку, був чемпіоном WBO, WBA, IBF, WBC та IBO у різних вагових категоріях. Також в активі у боксера дві золоті медалі Олімпійських ігор.

Востаннє Ломаченко бився у травні 2024 року, коли здолав Джорджа Камбососа (22-4, 10 KO). На кону тієї битви стояв пояс IBF.

Нагадаємо, у лютому 2025 року на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США) відбувся бій за звання чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі, в якому українець Денис Берінчик не зумів захистити свій пояс та зазнав поразки від американця Кейшона Девіса.

У третьому раунді українець побував у нокдауні – опустився на коліна після пропущеного удару по корпусу. Денис одразу ж підвівся на ноги та продовжив поєдинок. У четвертому раунді американець нокаутував українця. Пропустивши серію потужних ударів, Берінчик уже не зміг піднятися.

Для українця це був перший захист чемпіонського поясу. Берінчик завоював вакантний титул чемпіона світу 18 травня 2024 року. Тоді українець переміг мексиканця Емануеля Наваррете.

Берінчик зазнав першої поразки у своїй кар'єрі. До цього Денис здобув 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

У послужному списку Кейшона 14 перемог (10 – нокаутом) та жодної поразки. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо.