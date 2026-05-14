Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Непереможений американець кинув виклик Ломаченку і готовий приїхати в Україну

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Непереможений американець кинув виклик Ломаченку і готовий приїхати в Україну
Василь Ломаченко – товариш Олександра Усика по збірній України – готовий повернутися в ринг
фото: Instagram
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Раніше Кейшон Девіс нокаутував іншого українця – Дениса Берінчика

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Кейшон Девіс хоче провести бій з Василем Ломаченком після того, як українець заявив про відновлення професійної кар'єри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fight Hub TV.

Девіс кинув виклик Ломаченку: що відомо

Американець заявив, що хоче битись із Ломаченком і для цього він готовий навіть приїхати в нашу країну.

«Лома, проведи свій перший бій після повернення проти мене. Давай, зробімо це. Бийся зі мною, Ломаченко. Я приїду в Україну. Ти легенда, Лома, але якщо ти вирішиш битися зі мною – я тебе нокаутую, як Берінчика», – заявив Девіс.

Відомо, що Ломаченко, у якого закінчився контракт з промоутерською компанією Top Rank, має намір відновити професійну кар'єру. 38-річний спортсмен планує провести свій наступний поєдинок цієї осені.

Інсайдом щодо його повернення раніше поділився Майк Коппінджер. Він заявив, що спина боксера вже практично не турбує й той готовий провести декілька боїв. Зокрема, і титульних.

За кар'єру на професійному ринзі Ломаченко здобув 18 перемог у 21 поєдинку, був чемпіоном WBO, WBA, IBF, WBC та IBO у різних вагових категоріях. Також в активі у боксера дві золоті медалі Олімпійських ігор.

Востаннє Ломаченко бився у травні 2024 року, коли здолав Джорджа Камбососа (22-4, 10 KO). На кону тієї битви стояв пояс IBF.

Нагадаємо, у лютому 2025 року на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США) відбувся бій за звання чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі, в якому українець Денис Берінчик не зумів захистити свій пояс та зазнав поразки від американця Кейшона Девіса.

У третьому раунді українець побував у нокдауні – опустився на коліна після пропущеного удару по корпусу. Денис одразу ж підвівся на ноги та продовжив поєдинок. У четвертому раунді американець нокаутував українця. Пропустивши серію потужних ударів, Берінчик уже не зміг піднятися.

Для українця це був перший захист чемпіонського поясу. Берінчик завоював вакантний титул чемпіона світу 18 травня 2024 року. Тоді українець переміг мексиканця Емануеля Наваррете.

Берінчик зазнав першої поразки у своїй кар'єрі. До цього Денис здобув 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

У послужному списку Кейшона 14 перемог (10 – нокаутом) та жодної поразки. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Теги: Денис Беринчик Василь Ломаченко бокс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Флойд Мейвезер 27 червня в столиці Греції проведе поєдинок проти кікбоксера Майка Замбідіса
Послідовник Усика. Ще один легендарний боксер проведе бій проти кікбоксера
24 квiтня, 13:18
Джаррелл Міллер (справа) отримав право на титульний бій з Олександром Усиком
Усик отримав офіційного претендента на пояс WBA
26 квiтня, 14:13
Ентоні Джошуа прийняв виклик Тайсона Ф'юрі
Промоутер розкрив подробиці мегафайту Джошуа – Ф'юрі
28 квiтня, 16:43
Олександр Усик битиметься проти Ріко Верховена за два пояси
У бою Усик – Верховен розіграють ще один титул у надважкій вазі
2 травня, 16:05
Олександр Усик втратив лідерство у рейтингу The Ring перед боєм з Ріком Верховеном
Усик втратив лідерство у рейтингу найкращих боксерів світу
5 травня, 12:11
Олександр Усик знову хоче зібрати усі пояси у надважкій вазі
Оточення Усика назвало головну мету боксера до завершення кар'єри
8 травня, 17:03
Василь Ломаченко відомий своїми скандальними заявами
«Христос воскрес!». Ломаченко опублікував вітання з «днем великої перемоги»
9 травня, 19:36
Серед вихованців Михайла Мациха – Віталій Кличко, Володимир Кличко та Аліна Шатернікова
Пішов з життя колишній тренер братів Кличків Михайло Мацих
12 травня, 12:19
Окупант Павлов брав участь у бойових діях на Кримському та Курському напрямках
Сили оборони на фронті ліквідували багаторазового чемпіона Бурятії з боксу
Вчора, 11:42

Новини

Непереможений американець кинув виклик Ломаченку і готовий приїхати в Україну
Непереможений американець кинув виклик Ломаченку і готовий приїхати в Україну
Титулована російська борчиня засвітилася на скандальних фото з окупанткою, яка воює з Україною
Титулована російська борчиня засвітилася на скандальних фото з окупанткою, яка воює з Україною
Світоліна зрівнялась з легендарною американкою за перемогами на турнірі WTA 1000 в Римі
Світоліна зрівнялась з легендарною американкою за перемогами на турнірі WTA 1000 в Римі
Став відомий розклад Фіналу чотирьох Євроліги, в якому зіграє українець Лень
Став відомий розклад Фіналу чотирьох Євроліги, в якому зіграє українець Лень
Стало відомо, скільки українських тенісисток потрапило в основу «Ролан Гарросу» у парному розряді
Стало відомо, скільки українських тенісисток потрапило в основу «Ролан Гарросу» у парному розряді
Скапінцев набрав сім очок в грі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу
Скапінцев набрав сім очок в грі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua