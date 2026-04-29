Де дивитися бій Усик – Верховен: визначився транслятор поєдинку

Титульний бій в суперважкій вазі відбудеться 23 травня біля пірамід в єгипетській Гізі

Київстар ТБ став офіційним транслятором бою чемпіона світу за версіями WBC, WBA і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика проти нідерландця Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня 2026 року в Єгипті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport.ua.

Усик битиметься проти чемпіона світу з кікбоксингу Верховена, бій отримав неофіційну назву «Король боксу проти Короля кікбоксингу».

Протистояння в королівському дивізіоні відбудеться серед пустелі, біля історичних пірамід на плато Гізи. У протистоянні проти Верховена український боксер захищатиме титул WBC.

В андеркарді відбудеться сім боїв, чотири з яких отримали статус титульних. Окремо варто виділити поєдинок за звання претендента на титул IBF, де зустрінуться кубинець Франк Санчес і американець Річард Торрез-молодший.

Переможець цього протистояння може стати наступним суперником Усика, який володіє титулом за версією Міжнародної боксерської федерації.

Усик раніше відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі, тим самим втративши звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр зберігає пояси WBC, WBA та IBF.

Свій останній бій Усик провів у липні 2025 року, нокаутувавши у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа. Після цієї перемоги українець втретє у своїй кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, британець Тайсон Ф'юрі розглядає варіант проведення третього бою з Олександром Усиком після тріумфального повернення на професійний ринг.