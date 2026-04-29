Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Де дивитися бій Усик – Верховен: визначився транслятор поєдинку

glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Київстар ТБ став офіційним транслятором бою Олександр Усик – Ріко Верховен

Титульний бій в суперважкій вазі відбудеться 23 травня біля пірамід в єгипетській Гізі

Київстар ТБ став офіційним транслятором бою чемпіона світу за версіями WBC, WBA і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика проти нідерландця Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня 2026 року в Єгипті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport.ua.

Усик битиметься проти чемпіона світу з кікбоксингу Верховена, бій отримав неофіційну назву «Король боксу проти Короля кікбоксингу».

Протистояння в королівському дивізіоні відбудеться серед пустелі, біля історичних пірамід на плато Гізи. У протистоянні проти Верховена український боксер захищатиме титул WBC.

В андеркарді відбудеться сім боїв, чотири з яких отримали статус титульних. Окремо варто виділити поєдинок за звання претендента на титул IBF, де зустрінуться кубинець Франк Санчес і американець Річард Торрез-молодший.

Переможець цього протистояння може стати наступним суперником Усика, який володіє титулом за версією Міжнародної боксерської федерації.

Усик раніше відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі, тим самим втративши звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр зберігає пояси WBC, WBA та IBF.

Свій останній бій Усик провів у липні 2025 року, нокаутувавши у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа. Після цієї перемоги українець втретє у своїй кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, британець Тайсон Ф'юрі розглядає варіант проведення третього бою з Олександром Усиком після тріумфального повернення на професійний ринг.

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua