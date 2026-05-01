Бій Мейвезера проти Тайсона під великим питанням через податкові борги Флойда

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
Бій Мейвезера проти Тайсона під великим питанням через податкові борги Флойда
Бій Флойда Мейвезера проти Майка Тайсона на межі зриву
фото: The Ring

Шоу хотіли провести в Африці, але Мейвезера можуть не випустити за межі США

Проведення виставкового бою між ексчемпіоном світу у п’яти дивізіонах Флойдом Мейвезером та Майком Тайсоном й досі під питанням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Ring.

Бій Мейвезер – Тайсон: що відомо

Ще у вересні 2025 року Мейвезер оголосив, що зустрінеться з колишнім чемпіоном у важкій вазі Майком Тайсоном, але дата та місце бою не були відомі. Промоутер заходу – компанія CSI Sports, уклала контракт на його проведення до 30 квітня.

Відомо, що штаб Тайсона запропонував провести бій у Демократичній Республіці Конго. А термін підготовки було продовжено до 30 травня. Проте проведення бою за межами США стало проблематичним через питання з паспортом Мейвезера. Напередодні Податкова служба США повідомила боксера про свій намір анулювати цей документ. Санкції щодо паспорта пов'язані з «серйозною заборгованістю з податків».

Нагадаємо, що Мейвезер проведе виставковий бій із грецьким кікбоксером Майком Замбідісом 27 червня в Афінах. Для Флойда цей поєдинок буде одним із етапів підготовки до реваншу проти Менні Пакьяо, який вже офіційно заплановано на 19 вересня у Лас-Вегасі.

45-річний Замбідіс провів 180 поєдинків у кікбоксингу, з яких виграв 158. Бій прийматиме арена Telekom Center Athens, де вже стартував продаж квитків.

Мейвезер останній професійний поєдинок провів у серпні 2017 року. У бою за спеціальний пояс WBC Money Belt він нокаутом переміг Конора Макгрегора. 49-річний Флойд не програв на професійному ринзі жодного бою, вигравши усі свої 50 поєдинків.

Бій Мейвезера проти Тайсона під великим питанням через податкові борги Флойда
Бій Мейвезера проти Тайсона під великим питанням через податкові борги Флойда
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

