Бій Мейвезера проти Тайсона під великим питанням через податкові борги Флойда

Шоу хотіли провести в Африці, але Мейвезера можуть не випустити за межі США

Проведення виставкового бою між ексчемпіоном світу у п’яти дивізіонах Флойдом Мейвезером та Майком Тайсоном й досі під питанням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Ring.

Бій Мейвезер – Тайсон: що відомо

Ще у вересні 2025 року Мейвезер оголосив, що зустрінеться з колишнім чемпіоном у важкій вазі Майком Тайсоном, але дата та місце бою не були відомі. Промоутер заходу – компанія CSI Sports, уклала контракт на його проведення до 30 квітня.

Відомо, що штаб Тайсона запропонував провести бій у Демократичній Республіці Конго. А термін підготовки було продовжено до 30 травня. Проте проведення бою за межами США стало проблематичним через питання з паспортом Мейвезера. Напередодні Податкова служба США повідомила боксера про свій намір анулювати цей документ. Санкції щодо паспорта пов'язані з «серйозною заборгованістю з податків».

Нагадаємо, що Мейвезер проведе виставковий бій із грецьким кікбоксером Майком Замбідісом 27 червня в Афінах. Для Флойда цей поєдинок буде одним із етапів підготовки до реваншу проти Менні Пакьяо, який вже офіційно заплановано на 19 вересня у Лас-Вегасі.

45-річний Замбідіс провів 180 поєдинків у кікбоксингу, з яких виграв 158. Бій прийматиме арена Telekom Center Athens, де вже стартував продаж квитків.

Мейвезер останній професійний поєдинок провів у серпні 2017 року. У бою за спеціальний пояс WBC Money Belt він нокаутом переміг Конора Макгрегора. 49-річний Флойд не програв на професійному ринзі жодного бою, вигравши усі свої 50 поєдинків.