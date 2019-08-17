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    Жіноча збірна України назвала склад на літній чемпіонат світу з біатлону

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    Літній біатлон - Жіноча збірна України назвала склад на літній чемпіонат світу з біатлону
    Літній біатлон
    Чемпіон

    Змагання відбудуться 23-25 серпня в білоруських Раубічах

    Визначився склад жіночої збірної України з біатлону на літній чемпіонат світу, який відбудеться 23-25 серпня в білоруських Раубічах.

    То ж від України змагатимуться:
    Жінки: Анастасія Меркушина, Віта і Валя Семеренко, Юлія Журавок, Ольга Абрамова та Дарина Блашко.

    Юніорки: Катерина Бех, Ганна Кривонос, Ганна Коваленко, Валерія Дмитренко та Любов Кип’яченкова.

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    Чоловіки: Сергій Семенов.

    Юніори: Руслан Бригадир, Євген Івченко, Роман Боровик, Юрій Ситник, Владислав Романчич, Олександр Пономаренко.

    Нагадаємо, головна чоловіча команда України не виступатиме на літньому чемпіонаті світу.

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