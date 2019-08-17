Жіноча збірна України назвала склад на літній чемпіонат світу з біатлону
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Змагання відбудуться 23-25 серпня в білоруських Раубічах
Визначився склад жіночої збірної України з біатлону на літній чемпіонат світу, який відбудеться 23-25 серпня в білоруських Раубічах.
То ж від України змагатимуться:
Жінки: Анастасія Меркушина, Віта і Валя Семеренко, Юлія Журавок, Ольга Абрамова та Дарина Блашко.
Юніорки: Катерина Бех, Ганна Кривонос, Ганна Коваленко, Валерія Дмитренко та Любов Кип’яченкова.
Чоловіки: Сергій Семенов.
Юніори: Руслан Бригадир, Євген Івченко, Роман Боровик, Юрій Ситник, Владислав Романчич, Олександр Пономаренко.
Нагадаємо, головна чоловіча команда України не виступатиме на літньому чемпіонаті світу.