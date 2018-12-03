Світлі перспективи Зінченка та Безуса. Європейські ЗМІ про наших за кордоном

Роман Безус

Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців

Спортивна редакція «Главкому» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Увагу шанувальників українських талантів постійно приковують наші гравці у кількох першостях, цього разу – насамперед у Англії та Бельгії.

«Главком» не проходить повз виступи наших хлопців, і тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор – вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.

В межах змагань вищої ліги чемпіонату Англії хавбек «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко в домашньому матчі з «Борнмутом» (рахунок гри 3:1) вийшов грати з перших хвилин. Проте отримав травму і змушений був покинути поле на початку другого тайму – Олександру розбили ніс, можливо, навіть зламали. Зінченко провів дуже непоганий матч, і перший гол «Сіті» трапився саме після його закидання за спини захисникам, коли німець Лерой Сане не зміг переграти голкіпера суперника, проте Бернарду Сілва вдало зіграв на добиванні.

В цілому Олександр виглядав в «основі» «Сіті» все впевненіше – нехай його оборонні навики, як і раніше, багато в чому, перебувають в зародковому стані, в атаці його все частіше сприймають рівним партнером, а не просто підношувачем «снарядів» для Давида Сілви. До всього, сам Сілва у цій грі відпочивав, і Зінченко отримав трохи більше свободи попереду, чим і скористався.

То ж залишається лише сподіватися, що травма буде не надто серйозною, й Зінченко продовжить конкурувати з Фабіаном Делфом на позиції лівого захисника за відсутності серйозно травмованого француза Бенжамена Менді. Ба, навіть більше – варто відзначити, що на минулому тижні наставник «Сіті» Хосеп Гвардіола сказав, що Зінченко, можливо, замінить у центрі поля вже немолодого Фернандіньйо.

Регіональне, але від того не менш авторитетне видання, Manchester Evening News, про гру Олександра написало наступне, нагородивши його не низькою «сімкою». «…Його пас розрізав оборону «вишень» і дозволив Бернарду Сілві відкрити рахунок. Згодом Зінченко повторив такий хитрий пас ще кілька разів. В обороні Зінченко теж був надійним, аж поки не змушений був піти з поля через розбитого носа…»

Зінченко матч з «Борнмутом» дограти не зміг

Відомий статистичний портал WhoScored, за час проведений на полі Зінченко, теж не обійшов його увагою. Так, аналітики ресурсу зазначають, що Олександр тричі виграв верхову боротьбу, зробив два вдалих підкати й віддав 56 передач (одна з них виявилася ключовою) з точністю в 93%. За гру Зінченко отримав оцінку 6.7.

Знову порадував своїх шанувальників хавбек Роман Безус. Його «Сент-Трюйден», клуб вищої ліги Бельгії, обіграв на виїзді «Антверпен» (до слова, за цю команду виступає колишній нападник київського «Динамо» Дьйомерсі Мбокані) в рамках 17-го туру чемпіонату Бельгії на виїзді (1:3). Без гола з поля не пішов і Безус, який записав на свій рахунок другий м'яч своєї команди в цьому поєдинку, й був замінений на 57-й хвилині. У поточному сезоні Безус провів за «Сент-Трюйден» 13 матчів у всіх турнірах. Хавбек відзначився чотирма голами й віддав три результативні передачі.

Журналісти Sporza від виступу Романа очікувано в захваті. «…Безус знову довів дві речі. Очевидно, що зараз українець перебуває в фантастичній ігровій формі – вже котрий матч поспіль завдяки його активності, вмінні приголомшувати суперника нестандартними діями, його команда перемагає. Крім того, не менш явним здається те, що його значення для «Сент-Трюйдена» росте з кожною грою…»

В іншому матчі команд, які виступають у вищій лізі Бельгії, глядачі стали свідками українського «дербі». Мова про те, що гравці збірної України, Руслан Маліновський та Євген Макаренко, зіграли в зустрічі провідних команд чемпіонату Бельгії, коли «Андерлехт» протистояв «Генку». Макаренко відіграв весь матч, а Маліновський був замінений на 70-й хвилині. Обидва українця не відзначилися результативними діями, проте заробили по жовтій картці. У самому поєдинку переміг «Генк» Маліновського, який здобув звитягу завдяки точному удару на 71-й хвилині. Після цієї перемоги «Генк» відновив чотирьохочковий плюсовий гандикап в боротьбі з «Брюгге», й продовжує лідирувати в бельгійському першості.

Автори Voetbalkrant виступом наших виконавців лишилися радше незадоволеними. «…Маліновський в цьому матчі був змушений приділяти увагу обороні більше, ніж зазвичай. Це позначилося на його ефективності… Макаренко мав би бути кращим у справі виконання своїх безпосередніх обов’язків – його гра цього разу не вразила, не раз пропускав опонентів повз себе…».

Максим Салівон, для «Главкома»