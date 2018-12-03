Вольова перемога «Білого Барса», битва між «Донбасом» і «Кременчуком» і розгром від «Дніпра» в Києві (відео)



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Три шайби в першому періоді принесли «Донбасу» перемогу над «Кременчуком» Фото: УХЛ

Вашій увазі огляд чергового туру регулярного чемпіонату УХЛ

1 грудня завершився 21 тур чемпіонату України з хокею - чемпіонату Української хокейної ліги, в межах якого «Білий Барс» здобув вольову перемогу над МХК «Динамо», «Донбас» обіграв «Кременчук» і продовжив свою виграшну серію до 6 перемог, а «Дніпро» в Києві всуху розгромив «Крижаних Вовків».

У цьому матчі білоцерківцям вдався справжній подвиг - «барси» в третьому періоді поступалися харків'янам 1:2, але в заключному відрізку зустрічі змогли не тільки зрівняти рахунок, а й збільшити свою перевагу до 4:2. І хоч харківський клуб був дійсно налаштований вирвати три очки в цьому матчі, але помилки в обороні знову не дозволили команді Олександра Кулікова утримати позитивний результат.

Дуже хороший матч провели обидва клуби, нарівні змушуючи понервувати свого опонента, але все ж у "барсів" виявилося більше сил і мотивації перемогти в очній зустрічі. Так, новий тренер безумовно зможе струсити харків'ян і привнести в їх гру щось нове, але поки ще рано говорити про якісь суттєві зміни, адже новий наставник тільки почав аналізувати помилки своєї команди.

«Донбас» - «Кременчук» 6:1 (3:0; 1:0; 2:1)

Налаштованими тільки на перемогу були і донеччани, які всіма силами на даному етапі чемпіонату намагаються відігравати втрачені очки. Це прагнення реабілітуватися перед власними вболівальниками і взяти реванш у кременужан за минулі поразки відобразилося на табло - «Донбас» ще до першої перерви зміг відправити 3 шайби у ворота противника і забезпечити собі комфортну перевагу.

А далі, хоч «містяни» і намагалися відігратися, але різниця в рахунку і несамовите бажання донецького клубу перемогти зіграли своє і три очки все ж собі в актив записали донеччани. Таким чином, «Кременчук» перервав свій переможний хід, а «Донбас» довів власну серію вже до 6 перемог поспіль.

«Крижані Вовки» - «Дніпро» 0:8 (0:2, 0:4, 0:2)

Прогнозовано матч для «Крижаних Вовків» видався не найлегший - херсонці раз по раз користувалися помилками свого супротивника і впевнено відправляли шайби в ворота Віталія Власенка і Микити Глотова. «Дніпру» вдалося повністю заволодіти ігровою перевагою і навіть не випускати киян з їх зони, змушуючи команду Миколи Сидорова оборонятися.

«Дніпро» давно звик грати першим номером і знає як нав'язувати свою гру противникам, щоб отримати позитивний результат. Так що гра з киянами стала для херсонської команди черговим етапом на шляху до поставлених тренерських завдань. Таким чином Денис Сурканов записав собі в актив перший «сухарь», а «Дніпро», завдяки поразці «Кременчука», скоротив відставання від першого місця до 4 очок.

За інформацією fhu.com.ua