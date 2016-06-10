Як Коноплянка прославляє український прапор, а Рибалка вполював лева. Європейські ЗМІ про українців за кордоном

Главком не проходить повз виступи наших хлопців, і тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор

Спортивна редакція «Главкома» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Увагу шанувальників українських талантів постійно приковують наші гравці у кількох першостях, цього разу – насамперед у Німеччині та Туреччині. «Главком»

Сергій Рибалка. Фото: milliyet.com.tr

Главком не проходить повз виступи наших хлопців, і тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор

Спортивна редакція «Главкома» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Увагу шанувальників українських талантів постійно приковують наші гравці у кількох першостях, цього разу – насамперед у Німеччині та Туреччині.

«Главком» не проходить повз виступи наших хлопців, і тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор – вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.

Хавбек турецького клубу «Сівасспор» Сергій Рибалка провів черговий вдалий матч за свою команду. Він вийшов на поле з перших хвилин і відіграв 76 хвилин, а головне, віддав результативну передачу під час першого взяття воріт. Що іще важливіше – сталося це в домашньому переможному матчі з одним зі стамбульських грандів – «Галатасараєм» (2:1). Також орендований в київського «Динамо» виконавець встиг отримати жовту картку. Саме після заміни Сергія його команда ледь не втратила перемогу, адже майже одразу пропустила від опонента… Втім, сенсація таки відбулася, наразі «Сівасспор» займає восьму позицію з 30-ма очками. Актив самого Рибалки налічує вже п'ять гольових передач і один забитий м'яч.

Провідне турецьке видання Milliyet серед інших гравців господарів не обійшло увагою й Сергія. «…Подача Рибалки з кутового на 16-й хвилині була не просто націленою – це був вивірений пас точнісінько на партнера… Цей півзахисник в черговий раз довів свою корисність в середині поля…»

Ще один українець, але «німецький», півзахисник клубу «Шальке» з міста Гельзенкірхен Євген Коноплянка, в черговому календарному матчі свого клубу в рамках Бундесліги вийшов зі «старту», й зіграв 70 хвилин. У програному домашньому матчі «Вердеру» (1:2) Євген не просто був одним з кращих, а й забив єдиний гол свого колективу! І це справді Подія, адже Євген не забивав майже 170 днів, 19 матчів, 1115 хвилин!.. Щоб забити, йому знадобилися 35 ударів по воротам суперників. Сам гол вийшов дещо курйозним. М'яч після удару Євгена з-за меж штрафного майданчика летів точно по центру, точно в голову голкіпера, проте воротар «Вердера» Павленка (щоб читач краще розумів, про кого мова – на рахунку цього хлопця найбільша кількість сейвів серед усіх голкіперів Бундесліги…) настільки невдало поставив кулаки, що від них круглий залетів у сітку... Це лише другий гол Євгена з початку сезону. Також в активі Коноплянки чотири гольові передачі. «Шальке» посідає п яту позицію в таблиці з 34-ма очками.

Провідне Рурське видання Revier Sport за гру проти «Вердера» поставило Євгену 3.5 бали (не втомлюємося нагадувати – у Німеччині найвищим балом є 1, а кращу оцінку в «Шальке» отримали тільки Аріт, Майєр та Налдо) й про його гру написало наступне. «…Якщо ви не пробиваєте по воротам, то забити не зможете ніколи. Ось чому на 24-й хвилині Коноплянка наважився на удар з 25-ти метрів. Як виявилося, голкіпер «Вердера» Іржи Павленка до спроби українця поставився «схвально»!.. Євген був дуже старанним, однак його дриблінг та рух на полі потребують покращення…»

На минулому тижні лідер англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» провів два поєдинки. В одному з них, в грі з «Вест Бромвіч Альбіоном» (перемога МС вдома 3:0) наш Олександр Зінченко зіграв з першої до останньої хвилини й кулешу в черговий раз не зіпсував. Українець традиційно діяв на позиції лівого захисника й показав достатньо якісний футбол. Це був восьмий матч Олександра з початку сезону, на його рахунку голів та результативних передач поки нема. Після цього успіху «блакитний місяць» посідає першу сходинку в таблиці й має 69 очок.

Ресурс City Watch виставив Олександру 6,5 балів та прокоментував його дії наступним, доволі прискіпливо-критичним чином. «…Дуже помітно, що Зінченко не вельми швидкий виконавець. Це не його вина, враховуючи, що Олександр – атакувальний півзахисник, а не лівий захисник. Сьогодні він зіграв добре, тривалий час зберігав контроль над м'ячем. Однак він не дає «Манчестер Сіті» необхідну ширину, а його недоліки при грі в обороні змушують чекати повернення Делфа та Менді з нетерпінням…»

Захисник грецького клубу АЕК з Афін Дмитро Чигринський один з ключових для своєї команди матчів другого кола вищої ліги цієї країни з «Олімпіакосом» на виїзді (перемога команди Чигринського 1:2) провів дуже вдало. Дмитро вийшов з перших хвилин, відіграв до останнього свистка в матчі, а головне – відзначився забитим м'ячем! Чигринський був першим на відскоку м яча в штрафному майданчику суперника. Це перший гол Дмитра з початку сезону, він відіграв уже 18 матчів. Таким чином, по закінченні цього поєдинку АЕК має 44 бали в своєму активі й посідає другу позицію в таблиці.

Грецька Gazetta, написавши про цей матч, не обійшла увагою й Дмитра: «…Чигринський… Він забив свій гол зовсім не через Ісуса Христа, на якого дуже схожий. Українець знову з'явився в стартовому складі й стає лідером оборони своєї команди, а вчора ще й опинився в потрібний час у потрібному місці в атаці. Він зробив усе ідеально, коли з льоту пробив лівою ногою…»

Максим Салівон, для «Главкома»

