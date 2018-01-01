Зінченко розвеселив гравців «Манчестер Сіті» дивним танцем (відео)

Олександр показав партнерам по команді дивний танок

Український півзахисник «Манчестера Сіті» Олександр Зінченко вже знає, як підняти настрій одноклубникам. Олександр показав партнерам по команді дивний танок на клубній базі. Все це на камеру смартфона зафіксував Кайл Вокер, який і виклав відео у Instagram. Цікаво, чи оцінив такі вміння українця Жузепе Гвардіола, який і сам у молоді



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Олександр Зінченко. Фото: Getty Images

Олександр показав партнерам по команді дивний танок

Український півзахисник «Манчестера Сіті» Олександр Зінченко вже знає, як підняти настрій одноклубникам.

Олександр показав партнерам по команді дивний танок на клубній базі. Все це на камеру смартфона зафіксував Кайл Вокер, який і виклав відео у Instagram.

Цікаво, чи оцінив такі вміння українця Жузепе Гвардіола, який і сам у молоді роки любив виконувати подібні рухи.