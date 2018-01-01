Зінченко розвеселив гравців «Манчестер Сіті» дивним танцем (відео)
- Сьогодні, 19:21
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Олександр Зінченко. Фото: Getty Images
Олександр показав партнерам по команді дивний танок
Український півзахисник «Манчестера Сіті» Олександр Зінченко вже знає, як підняти настрій одноклубникам.
Олександр показав партнерам по команді дивний танок на клубній базі. Все це на камеру смартфона зафіксував Кайл Вокер, який і виклав відео у Instagram.
Цікаво, чи оцінив такі вміння українця Жузепе Гвардіола, який і сам у молоді роки любив виконувати подібні рухи.
What the actual fuck is Zinchenko doing pic.twitter.com/JzmmBoLUpb—
Джерело: Футбол 24