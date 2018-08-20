Як українці забивають вирішальні голи. Європейські ЗМІ про наших за кордоном

Андрій Ярмоленко. Фото: Вест Гем

Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців

Спортивна редакція «Главкому» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Увагу шанувальників українських талантів постійно приковують наші гравці у кількох першостях, цього разу – насамперед у Данії та Англії.

«Главком» не проходить повз виступи наших хлопців, і тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор – вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.

Український нападник Юрій Яковенко, який захищає кольори вищого клубу чемпіонату Данії «Есбьєрга», в матчі чергового, п’ятого заліком туру Суперліги, на полі в матчі з відомим клубом під назвою «Брондбю», в гостьовому матчі з перших хвилин не вийшов. Гра «Есбьєрга» з одним із лідерів та головних претендентів на титул чемпіона понуро хилилася до двох нулів на табло, проте поява саме нашого хлопця в матчі на 77-й хвилині все змінила. В активі Яковенка єдиний гол у матчі. Це перше взяття воріт авторства Юрія в нинішньому сезоні, а його команда тепер займає восьму позицію в таблиці з вісьмома очками.

Загальнонаціональне данське суспільно-політичне видання Ekstra Bladet момент із взяттям воріт прокоментувало наступним чином.

«…Здавалося б, тривалий вихід гостей з оборони в атаку не може призвести до чогось важливого – протягом свого випаду футболісти «Есбьєрга» двічі втрачали м’яч у абсолютно безтурботних ситуаціях, проте суперник відповідав взаємністю… Що сталося з обороною «Брондбю», яка весь матч відіграла достатньо надійно для того, щоб не припуститися такої кричущої позиційної помилки в ендшпілі гри – загадка, проте відбулося так, як відбулося… Банальний, проте вивірений і точний, простріл на свіжого Яковенка, приносить гостям другу поспіль перемоги й непогані перспективи в турнірній таблиці – українець був у потрібному місці в потрібний час…»

У четвертому за ліком турі вищої ліги Бельгії нападник «Гента» та збірної України Роман Яремчук зіграв черговий матч за свою команду. Суперником «буйволів» був «Ойпен», на полі якого поєдинок і відбувався. Команда нашого форварда здобула другу поспіль перемогу, здолавши опонента з рахунком 2:3. Яремчук провів на полі усі 90 хвилин гри, й був одним із найбільш активних виконавців свого клубу. Проте в матеріальному вимірі це призвело лише до того, що Роман отримав за свої зусилля жовту картку в компенсований до другого тайму час. З початку сезону Яремчук забив вже три голи. Наразі «Гент» посідає сьому сходинку в таблиці про ранги з сімома балами.

Роман Яремчук

Одне з провідних спортивних видань Бельгії Sporza про нашого хлопця й взяття воріт написало в контексті заслуги саме Яремчука – мовляв, без нього перемоги «Гент» добитися не зумів би.

«…Так, Яремчук не забив, але сам факт його перебування на полі до останнього свистка в матчі говорить про те, що тренерський штаб у нього вірить і він цю віру виправдовує… Безпосередньо на полі його вклад у перемогу, на перший погляд, не настільки значний. Але якщо звернутися до вирішального епізоду в матчі, а це момент з призначенням одинадцятиметрового штрафного удару в ворота господарів, саме Яремчук брав активну участь в тій атаці. Можливо, якби не його дії, суперник не зіграв би проти партнера українця не за правилами, я пенальті не було б… У кількох моментах перед цією ситуацією українець міг забивати й сам, проте цього разу його бомбардирський хист підвів…»

Новачок клубу вищої ліги Англії «Вест Гема», лідер збірної України Андрій Ярмоленко, поки похизуватися вдалою грою в складі своєї команди не може. Втім, у випадку з Андрієм не все так просто, про що нижче… Другий тур поспіль Ярмоленко розпочав матч (цього разу – проти «Борнмута», і це знову поразка ВХ – домашня 1:2) на лаві запасних. Андрій вийшов на заміну на 25 хвилин, проте знову нічим особливим в атаці себе не проявив. Хоча був дуже активним, багато пропонував себе партнерам і виконав 18 пасів з точністю 78%, з яких два мали характер гострих.

Авторитетне профільне ЗМІ Football London нашому Андрію поставило низьку «четвірку» й нагородило сухим коментарем. «…За десять хвилин після появи на полі майже зміг перейняти в Арнаутовича роль головного еквалайзера в грі господарів…»

Крім того, це ж видання зазначає наступне. «…Андрій Ярмоленко, Феліпе Андерсон та Джек Вїлшер – це виконавці, яких добре знають і вони відомі в будь-якій країні Європі. Проте поки командного футболу на полі в діях «молотобійців» не помітиш. ВГ традиційно активно провів літо на трансферному ринку, проте дуже важливо, щоб врешті-решт усі новачки заграли.

Максим Салівон для «Главкома»