Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами

«Маленьке поповнення в нашій сім'ї. Неможливо бути щасливішою!»

Екс-перша ракетка світу сербська тенісистка Ана Іванович, яка є дружиною німецького футболіста Бастіана Швайнштайгера, повідомила на своїй сторінці у Twitter. про поповнення в їх сім'ї. «Маленьке поповнення в нашій сім'ї. Неможливо бути щасливішою!», - написала 30-річна Іванович в соцмережі, додавши до запису фотографію трьох пар білих



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«Маленьке поповнення в нашій сім'ї. Неможливо бути щасливішою!»

Екс-перша ракетка світу сербська тенісистка Ана Іванович, яка є дружиною німецького футболіста Бастіана Швайнштайгера, повідомила на своїй сторінці у Twitter. про поповнення в їх сім'ї.

«Маленьке поповнення в нашій сім'ї. Неможливо бути щасливішою!», - написала 30-річна Іванович в соцмережі, додавши до запису фотографію трьох пар білих кросівок, одні з яких дитячого розміру.

Ана Іванович - колишня сербська професійна тенісистка. Сербка увійшла в історію тенісу, як чемпіонка «Ролан Гаррос» 2008 року, екс-перша ракетка світу, переможниця 15 турнірів WTA і спортсменка, яка досягла успіху як на корті, так і в модельному бізнесі.

Ана Іванович завершила свою спортивну кар'єру у 2016 році.