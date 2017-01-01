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    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами

    «Маленьке поповнення в нашій сім'ї. Неможливо бути щасливішою!»
    Екс-перша ракетка світу сербська тенісистка Ана Іванович, яка є дружиною німецького футболіста Бастіана Швайнштайгера, повідомила на своїй сторінці у Twitter. про поповнення в їх сім'ї. «Маленьке поповнення в нашій сім'ї. Неможливо бути щасливішою!», - написала 30-річна Іванович в соцмережі, додавши до запису фотографію трьох пар білих
    • 24 Листопада, 11:29
    • Розсилка

    «Маленьке поповнення в нашій сім'ї. Неможливо бути щасливішою!»

    Екс-перша ракетка світу сербська тенісистка Ана Іванович, яка є дружиною німецького футболіста Бастіана Швайнштайгера, повідомила на своїй сторінці у Twitter. про поповнення в їх сім'ї.

    «Маленьке поповнення в нашій сім'ї. Неможливо бути щасливішою!», - написала 30-річна Іванович в соцмережі, додавши до запису фотографію трьох пар білих кросівок, одні з яких дитячого розміру.

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    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами
    Анна Іванович оголосила про свою вагітність. Найяскравіші фото майбутньої мами

    Ана Іванович - колишня сербська професійна тенісистка. Сербка увійшла в історію тенісу, як чемпіонка «Ролан Гаррос» 2008 року, екс-перша ракетка світу, переможниця 15 турнірів WTA і спортсменка, яка досягла успіху як на корті, так і в модельному бізнесі.
    Ана Іванович завершила свою спортивну кар'єру у 2016 році. 
    теніс
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