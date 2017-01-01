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    Австралійську модель звинуватили у расизмі за те, що вона загримувалася під Серену Вільямс (фото)

    Дівчата загримувалися під Серену і Вінус Вільямс та Кобі Браянта
    Австралійська модель Софі Епплгарт і її подруги виявилися замішані у расистський скандал. На вечірку, присвячену спортивним зіркам, дівчата загримувалися під тенісисток Серену та Вінус Вільямс і баскетболіста Кобі Браянта, повідомляється у Twitter. Фотографії у нарядах викликали невдоволення у соціальних мережах, після чого знімки були видалені.
    • Сьогодні, 15:14
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    Дівчата загримувалися під Серену і Вінус Вільямс та Кобі Браянта

    Австралійська модель Софі Епплгарт і її подруги виявилися замішані у расистський скандал.

    На вечірку, присвячену спортивним зіркам, дівчата загримувалися під тенісисток Серену та Вінус Вільямс і баскетболіста Кобі Браянта, повідомляється у Twitter.

    Фотографії у нарядах викликали невдоволення у соціальних мережах, після чого знімки були видалені.

    Примітний той факт, що агентство, яке представляє Епплгарт, відмовилося від продовження співпраці, видаливши профіль моделі із сайту.

    Раніше в аналогічну ситуацію потрапив форвард збірної Франції та мадридського «Атлетико» Антуан Грізманн, вбравшись у темношкірого баскетболіста.

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    Австралійську модель звинуватили у расизмі за те, що вона загримувалася під Серену Вільямс (фото)
    Австралійську модель звинуватили у расизмі за те, що вона загримувалася під Серену Вільямс (фото)
    Австралійську модель звинуватили у расизмі за те, що вона загримувалася під Серену Вільямс (фото)
    Австралійську модель звинуватили у расизмі за те, що вона загримувалася під Серену Вільямс (фото)
    Австралійську модель звинуватили у расизмі за те, що вона загримувалася під Серену Вільямс (фото)

    Джерело: Спорт-Экспресс

    спорт скандал модель
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