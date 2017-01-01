Австралійську модель звинуватили у расизмі за те, що вона загримувалася під Серену Вільямс (фото)
- Сьогодні, 15:14
-
Розсилка
Дівчата загримувалися під Серену і Вінус Вільямс та Кобі Браянта
Австралійська модель Софі Епплгарт і її подруги виявилися замішані у расистський скандал.
На вечірку, присвячену спортивним зіркам, дівчата загримувалися під тенісисток Серену та Вінус Вільямс і баскетболіста Кобі Браянта, повідомляється у Twitter.
Фотографії у нарядах викликали невдоволення у соціальних мережах, після чого знімки були видалені.
Примітний той факт, що агентство, яке представляє Епплгарт, відмовилося від продовження співпраці, видаливши профіль моделі із сайту.
Раніше в аналогічну ситуацію потрапив форвард збірної Франції та мадридського «Атлетико» Антуан Грізманн, вбравшись у темношкірого баскетболіста.
Джерело: Спорт-Экспресс