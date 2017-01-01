Австралійську модель звинуватили у расизмі за те, що вона загримувалася під Серену Вільямс (фото)

Дівчата загримувалися під Серену і Вінус Вільямс та Кобі Браянта

Австралійська модель Софі Епплгарт і її подруги виявилися замішані у расистський скандал. На вечірку, присвячену спортивним зіркам, дівчата загримувалися під тенісисток Серену та Вінус Вільямс і баскетболіста Кобі Браянта, повідомляється у Twitter. Фотографії у нарядах викликали невдоволення у соціальних мережах, після чого знімки були видалені.