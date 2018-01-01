Чарівні ринг-гьорлз, які ледь не затьмарили своєю красою бій Усик - Брієдіс. Фотогалерея
- Сьогодні, 07:54
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Інтерес до бою підігрівали у красиві дівчата, які супроводжували боксерів
Олександра Усика та Майріса Брієдіса на заходах і під час їхнього бою супроводжували чарівні дівчата − ring girls, які під час самого поєдинку виносять таблички з номером раундів.
Розважали публіку під час поєдинку у Ризі чотири красуні: Емма, Кендалл, Люсі та Сара.
Сара Беверлі − керівник директор модельного агентства. Дівчина сама не раз потрапляла на обкладинки глянцевих журналів і вважає спільне фото з Володимиром Кличком найкращим у її житті. Також дівчина може похвалитися знайомством з Флойдом Мейвезером, Ентоні Джошуа й іншими британськими боксерами.
Люсі Кларк регулярно з'являється на боксерських заходах, але не любить пильної уваги. На її сторінці в Instagram менше 30 фотографій, хоча серед передплатників у дівчини більше п'яти тисяч шанувальників.
Кендалл Ебігейл − інструктор з йоги, переможниця конкурсу Міс купальник у США й у Великобританії. Дівчина стверджує, що має 10-річний досвід у будівельній інженерії та живе за принципом золотого правила.
Емма Мілтон досить популярна у Великобританії та має понад 20 тисяч передплатників в Instagram. Про дівчину заговорили після того, як у мережі з'явилися її фото з відпочинку у компанії футболіста молодіжної збірної Англії Нейтана Редмонда.
Джерело: Сегодня