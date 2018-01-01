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    Чарівні ринг-гьорлз, які ледь не затьмарили своєю красою бій Усик - Брієдіс. Фотогалерея

    Інтерес до бою підігрівали у красиві дівчата, які супроводжували боксерів
    Олександра Усика та Майріса Брієдіса на заходах і під час їхнього бою супроводжували чарівні дівчата − ring girls, які під час самого поєдинку виносять таблички з номером раундів. Розважали публіку під час поєдинку у Ризі чотири красуні: Емма, Кендалл, Люсі та Сара. Сара Беверлі − керівник директор модельного агентства.
    • Сьогодні, 07:54
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    Усі фото Instagram
    Усі фото Instagram

    Інтерес до бою підігрівали у красиві дівчата, які супроводжували боксерів

    Олександра Усика та Майріса Брієдіса на заходах і під час їхнього бою супроводжували чарівні дівчата − ring girls, які під час самого поєдинку виносять таблички з номером раундів.

    Розважали публіку під час поєдинку у Ризі чотири красуні: Емма, Кендалл, Люсі та Сара.

    Сара Беверлі − керівник директор модельного агентства. Дівчина сама не раз потрапляла на обкладинки глянцевих журналів і вважає спільне фото з Володимиром Кличком найкращим у її житті. Також дівчина може похвалитися знайомством з Флойдом Мейвезером, Ентоні Джошуа й іншими британськими боксерами.

    Люсі Кларк регулярно з'являється на боксерських заходах, але не любить пильної уваги. На її сторінці в Instagram менше 30 фотографій, хоча серед передплатників у дівчини більше п'яти тисяч шанувальників.

    Кендалл Ебігейл − інструктор з йоги, переможниця конкурсу Міс купальник у США й у Великобританії. Дівчина стверджує, що має 10-річний досвід у будівельній інженерії та живе за принципом золотого правила.

    Емма Мілтон досить популярна у Великобританії та має понад 20 тисяч передплатників в Instagram. Про дівчину заговорили після того, як у мережі з'явилися її фото з відпочинку у компанії футболіста молодіжної збірної Англії Нейтана Редмонда.

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    Сара Беверлі
    Сара Беверлі
    Сара Беверлі
    Сара Беверлі
    Сара Беверлі та Володимир Кличко
    Люсі Кларк
    Люсі Кларк
    Люсі Кларк
    Люсі Кларк
    Люсі Кларк
    Кендалл Ебігейл
    Кендалл Ебігейл
    Кендалл Ебігейл
    Кендалл Ебігейл
    Кендалл Ебігейл
    Емма Мілтон
    Емма Мілтон
    Емма Мілтон
    Емма Мілтон
    Емма Мілтон

    Джерело: Сегодня

    бокс модель
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