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У Шотландії невідомі напали на українських підлітків

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Шотландії невідомі напали на українських підлітків
Нападу зазнали троє хлопців – двоє 13 років і один 15 років
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Один із постраждалих українців отримав ножове поранення

В Единбурзі, столиці Шотландії, група із восьми людей напала на трьох українських підлітків. Поліція розслідує злочин та шукає нападників. Про це повідомило ВВС.

Стверджується, що група із восьми молодих людей, які були в темному одязі, скоїла напад на двох 13-річних та одного 15-річного хлопців з України. Один із постраждалих отримав ножове поранення, інший – рвану рану вуха. Ще одного підлітка побили кулаками.

Постраждалим українцям надали допомогу в лікарні. Поліція перевіряє камери відеоспостереження та звертається по допомогу до потенційних свідків інциденту, щоб знайти винних у нападі.

«Я знаю, що під час нападу в цьому районі були люди, і я прошу їх зв’язатися з нами, щоб надати будь-яку інформацію, яка в них може бути», – зазначив детектив Кейт Фейрберн.

Правоохоронці з метою знайти винних закликали суспільство до співпраці – повідомляти будь-які деталі, які можуть стосуватися цієї справи.

Нагадаємо, що нещодавно чехи побили двох біженок з України, заздалегідь уточнивши, звідки вони приїхали. Інцидент стався у містечку Пласі, що на півночі Пльзенського краю.

Українка на ім'я Тетяна розповіла: вони з подругою сиділи й балакали на тротуарі, коли під’їхала машина і водій запитав, чи вони з України. Коли 34-річна Лілія та її на десять років старша подруга Тетяна кивнули на знак згоди, він проїхав ще трохи й одразу ж повернувся до них. Він жорстоко напав на жінок, свідками бійками були їхні діти одинадцяти та двох років. Молодша з жінок опинилася в лікарні з розбитим обличчям.

Теги: бійка Шотландія українці

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