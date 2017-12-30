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    Дружина футболіста «Шахтаря» виклала нову світлину з медового місяця (фото)

    Малишев і його дружина проводять відпустку в Дубаї
    Дружина футболіста «Шахтаря» Максима Малишева Людмила виклала нове фото на сторінці в соцмережі Instagram. Малишев і його дружина проводять відпустку в Дубаї. Нагадаємо, що Максим та Людмила одружилися лише кілька місяців тому. Малишев майже всю першу частину сезону перебував в лазареті команди, заліковуючи важку травму коліна.
    • Сьогодні, 21:08
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    Максим Малишев з дружиною. Фото: Instagram
    Максим Малишев з дружиною. Фото: Instagram

    Малишев і його дружина проводять відпустку в Дубаї

    Дружина футболіста «Шахтаря» Максима Малишева Людмила виклала нове фото на сторінці в соцмережі Instagram.

    Малишев і його дружина проводять відпустку в Дубаї.

    Нагадаємо, що Максим та Людмила одружилися лише кілька місяців тому.

    Малишев майже всю першу частину сезону перебував в лазареті команди, заліковуючи важку травму коліна.

    Джерело: depo сектор

    весілля «Шахтар»
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