Дружина футболіста «Шахтаря» виклала нову світлину з медового місяця (фото)

Малишев і його дружина проводять відпустку в Дубаї

Дружина футболіста «Шахтаря» Максима Малишева Людмила виклала нове фото на сторінці в соцмережі Instagram. Малишев і його дружина проводять відпустку в Дубаї. Нагадаємо, що Максим та Людмила одружилися лише кілька місяців тому. Малишев майже всю першу частину сезону перебував в лазареті команди, заліковуючи важку травму коліна.