Дружина футболіста «Шахтаря» виклала нову світлину з медового місяця (фото)
- Сьогодні, 21:08
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Максим Малишев з дружиною. Фото: Instagram
Малишев і його дружина проводять відпустку в Дубаї
Дружина футболіста «Шахтаря» Максима Малишева Людмила виклала нове фото на сторінці в соцмережі Instagram.
Малишев і його дружина проводять відпустку в Дубаї.
Нагадаємо, що Максим та Людмила одружилися лише кілька місяців тому.
Малишев майже всю першу частину сезону перебував в лазареті команди, заліковуючи важку травму коліна.
Джерело: depo сектор