Дружину відомого російського футболіста зняли з літака за деструктивну поведінку
- Сьогодні, 11:11
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Аліса Казьміна не реагувала на прохання бортпровідників
Дружина півзахисника казахстанського «Кайрата» Андрія Аршавіна Аліса Казьміна затримала виліт літака за маршрутом Москва - Алмати майже на дві години.
У підсумку її зняли з рейсу, інформує «Росія 24».
Інцидент стався на зльоті в аеропорту Шереметьєво. Казьміній знадобилося поміняти дитині підгузок під час рулювання літака.
На прохання бортпровідників відкласти ці процедури, повернутися на своє місце та пристебнути ремінь мати не реагувала і продовжувала займатися своєю дитиною.
Командир екіпажу ухвалив рішення припинити політ і викликати поліцію. Казьміну зняли з рейсу, але затримувати не стали. З нею лише провели виховну бесіду.
«З рейсу Москва - Алмати була знята пасажирка бізнес-класу Аліса Аршавіна з дітьми та нянею, яка супроводжувала їх, за деструктивну поведінку і непокору вимогам екіпажу», - йдеться у повідомленні на сайті «Аерофлоту».
«Окрім того, пасажирка відмовлялася слідувати інструкціям бортпровідників при підготовці повітряного судна до зльоту у частині вимог до безпеки польотів. Рішення про зняття пасажирів було прийнято командиром повітряного судна», - додається.
Зауважимо, що восени 2017 року Казьміна заявила, що розлучається з Аршавіним.
Джерело: Спорт-Экспресс