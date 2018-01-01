Дружину відомого російського футболіста зняли з літака за деструктивну поведінку

Аліса Казьміна не реагувала на прохання бортпровідників

Дружина півзахисника казахстанського «Кайрата» Андрія Аршавіна Аліса Казьміна затримала виліт літака за маршрутом Москва - Алмати майже на дві години. У підсумку її зняли з рейсу, інформує «Росія 24». Інцидент стався на зльоті в аеропорту Шереметьєво. Казьміній знадобилося поміняти дитині підгузок під час рулювання літака.



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Аршавін і Казьміна

Аліса Казьміна не реагувала на прохання бортпровідників

Дружина півзахисника казахстанського «Кайрата» Андрія Аршавіна Аліса Казьміна затримала виліт літака за маршрутом Москва - Алмати майже на дві години.

У підсумку її зняли з рейсу, інформує «Росія 24».

Інцидент стався на зльоті в аеропорту Шереметьєво. Казьміній знадобилося поміняти дитині підгузок під час рулювання літака.

На прохання бортпровідників відкласти ці процедури, повернутися на своє місце та пристебнути ремінь мати не реагувала і продовжувала займатися своєю дитиною.

Командир екіпажу ухвалив рішення припинити політ і викликати поліцію. Казьміну зняли з рейсу, але затримувати не стали. З нею лише провели виховну бесіду.

«З рейсу Москва - Алмати була знята пасажирка бізнес-класу Аліса Аршавіна з дітьми та нянею, яка супроводжувала їх, за деструктивну поведінку і непокору вимогам екіпажу», - йдеться у повідомленні на сайті «Аерофлоту».

«Окрім того, пасажирка відмовлялася слідувати інструкціям бортпровідників при підготовці повітряного судна до зльоту у частині вимог до безпеки польотів. Рішення про зняття пасажирів було прийнято командиром повітряного судна», - додається.

Зауважимо, що восени 2017 року Казьміна заявила, що розлучається з Аршавіним.

Джерело: Спорт-Экспресс