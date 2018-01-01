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    Дружину відомого російського футболіста зняли з літака за деструктивну поведінку

    Аліса Казьміна не реагувала на прохання бортпровідників
    Дружина півзахисника казахстанського «Кайрата» Андрія Аршавіна Аліса Казьміна затримала виліт літака за маршрутом Москва - Алмати майже на дві години. У підсумку її зняли з рейсу, інформує «Росія 24». Інцидент стався на зльоті в аеропорту Шереметьєво. Казьміній знадобилося поміняти дитині підгузок під час рулювання літака.
    • Сьогодні, 11:11
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    Аршавін і Казьміна
    Аршавін і Казьміна

    Аліса Казьміна не реагувала на прохання бортпровідників

    Дружина півзахисника казахстанського «Кайрата» Андрія Аршавіна Аліса Казьміна затримала виліт літака за маршрутом Москва - Алмати майже на дві години.

    У підсумку її зняли з рейсу, інформує «Росія 24».

    Інцидент стався на зльоті в аеропорту Шереметьєво. Казьміній знадобилося поміняти дитині підгузок під час рулювання літака.

    На прохання бортпровідників відкласти ці процедури, повернутися на своє місце та пристебнути ремінь мати не реагувала і продовжувала займатися своєю дитиною.

    Командир екіпажу ухвалив рішення припинити політ і викликати поліцію. Казьміну зняли з рейсу, але затримувати не стали. З нею лише провели виховну бесіду.

    «З рейсу Москва - Алмати була знята пасажирка бізнес-класу Аліса Аршавіна з дітьми та нянею, яка супроводжувала їх, за деструктивну поведінку і непокору вимогам екіпажу», - йдеться у повідомленні на сайті «Аерофлоту».

    «Окрім того, пасажирка відмовлялася слідувати інструкціям бортпровідників при підготовці повітряного судна до зльоту у частині вимог до безпеки польотів. Рішення про зняття пасажирів було прийнято командиром повітряного судна», - додається.

    Зауважимо, що восени 2017 року Казьміна заявила, що розлучається з Аршавіним.

    Джерело: Спорт-Экспресс

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