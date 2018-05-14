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    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме

    • Сьогодні, 10:59
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    Пернілле Блуме
    Пернілле Блуме

    Сьогодні Пернілле відзначає свій 24-й день народження

    Пернілле Блуме - датська плавчиня, чемпіонка та бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року.

    У Ріо-де-Жанейро Блуме виграла дистанцію 50 метрів вільним стилем з національним рекордом, а також разом з Міє Нільсон, Рікке Мьоллер Педерсен і Джанеттою Оттесен встановила європейський рекорд і завоювала бронзу в комбінованій естафеті 4×100 метрів.

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    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
    Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме

    Сьогодні, 14 травня, Пернілле відзначає свій 24-й день народження!

    Джерело: sports.ru

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