Гаряча блондинка з Данії: олімпійська чемпіонка з плавання Пернілле Блуме
- Сьогодні, 10:59
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Пернілле Блуме
Сьогодні Пернілле відзначає свій 24-й день народження
Пернілле Блуме - датська плавчиня, чемпіонка та бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року.
У Ріо-де-Жанейро Блуме виграла дистанцію 50 метрів вільним стилем з національним рекордом, а також разом з Міє Нільсон, Рікке Мьоллер Педерсен і Джанеттою Оттесен встановила європейський рекорд і завоювала бронзу в комбінованій естафеті 4×100 метрів.
Сьогодні, 14 травня, Пернілле відзначає свій 24-й день народження!
Джерело: sports.ru