Гаряча блондинка з ключкою. Запаморочливі фото гольфістки Челсі Лінн Пеццоли



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Свій перший професійний турнір Челсі виграла в 14 років

Челсі Лінн Пеццола народилася 25 серпня 1992 року в місті Брейдентон, штат Флорида. У 2014 році дівчина отримала ступінь зі спортивного менеджменту в школі кінезіології (наукова і практична дисципліна, що вивчає м'язове рух у всіх його проявах) Мічиганського Університету, в якому основна ставка робиться на бізнес.

Також Челсі навчалася в академії гольфу «Missing Link» і виграла свій перший титул в 14 років.

Варто зазначити, що дівчина працювала в якості віце-президента спікерів і керівників на конференції «Мічиганський спортивний бізнес».