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    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну

    Тіна - єдина реальна надія для маленького Ліхтенштейну здобути нагороду Олімпіади-2018
    Тіна Вайратер – ліхтенштейнська гірськолижниця, срібний призер чемпіонату світу 2017 року в супергіганті, володарка малого Кришталевого глобуса Кубка світу – 2016/17 в заліку супергіганта, переможниця семи етапів Кубка світу.  Варто зазначити, що Тіна - єдина реальна надія для маленького Ліхтенштейну здобути нагороду
    • Сьогодні, 16:45
    • Розсилка
    Тіна Вайратер
    Тіна Вайратер

    Тіна - єдина реальна надія для маленького Ліхтенштейну здобути нагороду Олімпіади-2018

    Тіна Вайратер – ліхтенштейнська гірськолижниця, срібний призер чемпіонату світу 2017 року в супергіганті, володарка малого Кришталевого глобуса Кубка світу – 2016/17 в заліку супергіганта, переможниця семи етапів Кубка світу. 

    Варто зазначити, що Тіна - єдина реальна надія для маленького Ліхтенштейну здобути нагороду Олімпіади-2018. Тож за неї вболіватиме вся країна. Адже, востаннє медалі на Олімпіаді представники Ліхтенштейну здобували в далекому вже 1988 році.

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    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну
    Гаряча зимова красуня Тіна Вайратер - єдина олімпійська надія маленького Ліхтенштейну

    Тіна народилася в Вадуці, в родині прославлених гірськолижників. Її батько, Харті Вайратер, був чемпіоном світу в швидкісному спуску, виступаючи за ФРН, а мати, Ганні Венцель, – дворазова олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу. Дядько Тіни Андреас Венцель – теж призер Олімпійських ігор, чемпіон світу і володар Кубка світу.

    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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