Тіна - єдина реальна надія для маленького Ліхтенштейну здобути нагороду Олімпіади-2018

Тіна Вайратер – ліхтенштейнська гірськолижниця, срібний призер чемпіонату світу 2017 року в супергіганті, володарка малого Кришталевого глобуса Кубка світу – 2016/17 в заліку супергіганта, переможниця семи етапів Кубка світу. Варто зазначити, що Тіна - єдина реальна надія для маленького Ліхтенштейну здобути нагороду



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Тіна Вайратер

Тіна - єдина реальна надія для маленького Ліхтенштейну здобути нагороду Олімпіади-2018

Тіна Вайратер – ліхтенштейнська гірськолижниця, срібний призер чемпіонату світу 2017 року в супергіганті, володарка малого Кришталевого глобуса Кубка світу – 2016/17 в заліку супергіганта, переможниця семи етапів Кубка світу.

Варто зазначити, що Тіна - єдина реальна надія для маленького Ліхтенштейну здобути нагороду Олімпіади-2018. Тож за неї вболіватиме вся країна. Адже, востаннє медалі на Олімпіаді представники Ліхтенштейну здобували в далекому вже 1988 році.

Тіна народилася в Вадуці, в родині прославлених гірськолижників. Її батько, Харті Вайратер, був чемпіоном світу в швидкісному спуску, виступаючи за ФРН, а мати, Ганні Венцель, – дворазова олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу. Дядько Тіни Андреас Венцель – теж призер Олімпійських ігор, чемпіон світу і володар Кубка світу.