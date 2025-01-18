Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На суддів у справі Коломойського та Боголюбова подано скаргу до Вищої ради правосуддя

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На суддів у справі Коломойського та Боголюбова подано скаргу до Вищої ради правосуддя
Коломойський та Боголюбов призначили «лояльних» собі суддів
колаж: glavcom.ua

Один з апелянтів подав на колегію скаргу у Вищу раду правосуддя (ВРП) у справі порту «Боріваж»

На судівську колегію Північного апеляційного господарського суду (ПАГС) подано скаргу у Вищу раду правосуддя стосовно справи порту «Боріваж». За рішенням суддів українські олігархи Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбова та Сергій Тігіпко зберегли контроль над ним.

Зазначається, що під час засідання ПАГС 15 січня колегія суддів, зокрема Отрюх Б.В., Корсак В.А., Остапенко О.М. винесли рішення проти держави на користь олігархів. Вони підтвердили законність рішення судді Головіної, яким вона фактично заблокувала господарську діяльність компанії «Агротермінал Логістик» (власника порту «Боріваж»), скасувавши рішення Міністерства юстиції, покликане убезпечити актив від впливу олігархів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Наразі один з апелянтів подав на колегію скаргу у Вищу раду правосуддя (ВРП) у справі 910/10935/24. А до цього у ході розгляду справу заявлялось про відводи складу колегії. Підставою до скарги у ВРП стало втручання в автоматизовану систему розподілу справ.

Тобто стверджується, що Коломойський, Боголюбов і Тігіпко призначили «лояльних» собі суддів. 

Зазначається, що ці судді брали активну «участь» у блокуванні передачі у державну власність акцій «Промінвестбанк», де Тігіпко лобіював інтереси Коломойського та Боголюбова, всупереч державним інтересам. Тобто Тігіпко допомагав олігархам утримати актив у питанні «Промінвестбанку» та порту «Боріваж». В останній зі справ держава  може втратити актив вартістю понад 8 млрд грн.

Детальніше про справу порту «Боріваж» можна прочитати тут:  

Теги: Ігор Коломойський суд олігархи правосуддя Сергій Тігіпко Геннадій Боголюбов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Майже одразу спорожніли магазини – життєво важливий елемент сучасної АЗС»
Кінець нафтової імперії Ігоря Коломойського
13 сiчня, 17:01
Члени так званого «Клубу білого бізнесу» з одного боку, отримають суттєві переваги у сервісі податкової служби, а з іншого – мають відчути послаблення фіскального тиску
Хто увійшов до «Клубу білого бізнесу»? Податкова розкрила деталі
19 грудня, 2024, 18:17
У Клубі білого бізнесу вибороло місце ТОВ «Квартал 95»
Олігархи, 95 Квартал та А-ба-ба-га-ла-ма-га. Кого податкова служба назвала «білим» бізнесом в Україні
18 грудня, 2024, 17:30
Наразі невідомо, коли буде виконаний ордер на арешт Юна Сок Йоля
Суд видав ордер на арешт президента Південної Кореї
31 грудня, 2024, 05:49
39-річний узбекистанець, чиє імʼя не називається, підписав контракт у червні 2023 року в Москві
В Узбекистані засуджено учасника російсько-української війни, який убив 10 бійців ЗСУ
5 сiчня, 17:19
Син військового спричинив ДТП
На Вінниччині оштрафували військового за провину сина: що скоїв підліток
9 сiчня, 17:41
Росія засудила українських бійців до тюремного ув'язнення на терміни від 15 до 16 років
РФ засудила сімох українських полонених за участь у бойових діях на Курщині
14 сiчня, 14:52
Ігор та Роман Гринкевичі (на фото: зліва направо) поставили неякісний одяг ЗСУ
Справу Гринкевичів про постачання ЗСУ неякісного одягу передано до суду
16 сiчня, 15:01
38 латиноамериканських дипломатів підписали маніфест на підтримку України
38 латиноамериканських дипломатів підписали маніфест на підтримку України
Вчора, 23:29

Події в Україні

Відомий японський волонтер може покинути Україну: яка причина
Відомий японський волонтер може покинути Україну: яка причина
На суддів у справі Коломойського та Боголюбова подано скаргу до Вищої ради правосуддя
На суддів у справі Коломойського та Боголюбова подано скаргу до Вищої ради правосуддя
У Запоріжжі внаслідок ракетного удару пошкоджено Свято-Андріївський собор УПЦ МП
У Запоріжжі внаслідок ракетного удару пошкоджено Свято-Андріївський собор УПЦ МП
РФ вдарила на світанку по Україні «Іскандерами»: дані Повітряних сил
РФ вдарила на світанку по Україні «Іскандерами»: дані Повітряних сил
Удар по Кривому Розі: у лікарні померла 22-річна дівчина
Удар по Кривому Розі: у лікарні померла 22-річна дівчина
Втрати ворога станом на 18 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 18 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 січня 2025
38K
Трамп переніс інавгурацію в Капітолій через погоду
16K
Залужний привітав з днем народження академіка та Героя України
13K
У Києві прогриміла серія гучних вибухів
9013
Втрати ворога станом на 18 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Атака дронів на Тульську та Калузьку області, нове посольство у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:06
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 січня
Сьогодні, 06:00
В Україні дешевшає популярний овоч через низьку якість
Сьогодні, 05:39
Дрони вчергове атакували Тульську область
Сьогодні, 04:17
На Прикарпатті син під час конфлікту задушив власну матір
Сьогодні, 04:06
У «Резерв+» та «Дії» низка послуг тимчасово недоступна: в чому причина
Сьогодні, 01:23

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua