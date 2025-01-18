На суддів у справі Коломойського та Боголюбова подано скаргу до Вищої ради правосуддя

Один з апелянтів подав на колегію скаргу у Вищу раду правосуддя (ВРП) у справі порту «Боріваж»

На судівську колегію Північного апеляційного господарського суду (ПАГС) подано скаргу у Вищу раду правосуддя стосовно справи порту «Боріваж». За рішенням суддів українські олігархи Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбова та Сергій Тігіпко зберегли контроль над ним.

Зазначається, що під час засідання ПАГС 15 січня колегія суддів, зокрема Отрюх Б.В., Корсак В.А., Остапенко О.М. винесли рішення проти держави на користь олігархів. Вони підтвердили законність рішення судді Головіної, яким вона фактично заблокувала господарську діяльність компанії «Агротермінал Логістик» (власника порту «Боріваж»), скасувавши рішення Міністерства юстиції, покликане убезпечити актив від впливу олігархів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Наразі один з апелянтів подав на колегію скаргу у Вищу раду правосуддя (ВРП) у справі 910/10935/24. А до цього у ході розгляду справу заявлялось про відводи складу колегії. Підставою до скарги у ВРП стало втручання в автоматизовану систему розподілу справ.

Тобто стверджується, що Коломойський, Боголюбов і Тігіпко призначили «лояльних» собі суддів.

Зазначається, що ці судді брали активну «участь» у блокуванні передачі у державну власність акцій «Промінвестбанк», де Тігіпко лобіював інтереси Коломойського та Боголюбова, всупереч державним інтересам. Тобто Тігіпко допомагав олігархам утримати актив у питанні «Промінвестбанку» та порту «Боріваж». В останній зі справ держава може втратити актив вартістю понад 8 млрд грн.