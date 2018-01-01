Екс-боєць UFC Міша Тейт очікує на дитину. Ефектні фото майбутньої мами
- Сьогодні, 15:00
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«Я дуже щаслива, схвильована і ніколи не відчувала своє життя більш повним»
Екс-боєць UFC Міша Тейт повідомила, що стане мамою і попросила пресу не лізти в її особисте життя.
«Рада повідомити, що у нас (з чоловіком Джонні - ред.) буде красуня-донька. Робіть всілякі припущення... або просто порадійте за нас. Прошу поважати наше бажання зберегти особисте життя поза досяжністю преси. Не буду вдаватися в подробиці, просто знайте, що я дуже щаслива, схвильована і ніколи не відчувала своє життя більш повним», - повідомила Міша в Фцейсбуці.
Міша Тейт - колишня чемпіонка UFC і Strikeforce в жіночій найлегшій вазі. Після поразки Ракель Пеннінгтон 12 листопада 2016 року Міша завершила кар'єру бійця.
Джерело: Sports.ru