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    Найяскравіші вболівальниці Олімпіади. Ефектні фото північнокорейських чирлідерок

    Раніше на Олімпіадах таких дівчат з Північної Кореї ще не було
    Сама незвичайна група підтримки на Олімпіаді в Пхьончхані - 230 уболівальниць збірної Північної Кореї. Вони приїхали на Ігри в однакових червоних пальто з хутром, однакових чорних шапках і однакових чорних черевиках. Це не перший раз, коли Північна Корея відправляє уболівальниць на міжнародний турнір. Але на Олімпіадах їх ще ніколи не було.
    • Сьогодні, 21:11
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    Вболівальниці з Північної Кореї
    Вболівальниці з Північної Кореї

    Раніше на Олімпіадах таких дівчат з Північної Кореї ще не було

    Сама незвичайна група підтримки на Олімпіаді в Пхьончхані - 230 уболівальниць збірної Північної Кореї. Вони приїхали на Ігри в однакових червоних пальто з хутром, однакових чорних шапках і однакових чорних черевиках.

    Це не перший раз, коли Північна Корея відправляє уболівальниць на міжнародний турнір. Але на Олімпіадах їх ще ніколи не було.

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    Найяскравіші вболівальниці Олімпіади. Ефектні фото північнокорейських чирлідерок
    Найяскравіші вболівальниці Олімпіади. Ефектні фото північнокорейських чирлідерок
    Найяскравіші вболівальниці Олімпіади. Ефектні фото північнокорейських чирлідерок
    Найяскравіші вболівальниці Олімпіади. Ефектні фото північнокорейських чирлідерок
    Найяскравіші вболівальниці Олімпіади. Ефектні фото північнокорейських чирлідерок
    Найяскравіші вболівальниці Олімпіади. Ефектні фото північнокорейських чирлідерок
    Найяскравіші вболівальниці Олімпіади. Ефектні фото північнокорейських чирлідерок
    Найяскравіші вболівальниці Олімпіади. Ефектні фото північнокорейських чирлідерок
    Найяскравіші вболівальниці Олімпіади. Ефектні фото північнокорейських чирлідерок
    Найяскравіші вболівальниці Олімпіади. Ефектні фото північнокорейських чирлідерок
    Фото: REUTERS/Yonhap, Brian Snyder, Grigory Dukor

    Однією з учасниць групи, яка їздила в 2005-му в Інчхон на чемпіонат Азії з легкої атлетики, була Лі Сіль Чжу. У 2009-му вона вийшла заміж за Кім Чен Ина.

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    Зокрема, вболівальниці Північної Кореї підтримували жіночу збірну об'єднаної Кореї на хокейному матчі проти Швейцарії.

    Матч закінчився з рахунком 8-0 на користь жіночої збірної Швейцарії. Але вся увага була не до гри, а до найпомітнішим уболівальниць Олімпіади-2018.

    Джерело: sports.ru

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