Найяскравіші вболівальниці Олімпіади. Ефектні фото північнокорейських чирлідерок

Раніше на Олімпіадах таких дівчат з Північної Кореї ще не було

Сама незвичайна група підтримки на Олімпіаді в Пхьончхані - 230 уболівальниць збірної Північної Кореї. Вони приїхали на Ігри в однакових червоних пальто з хутром, однакових чорних шапках і однакових чорних черевиках. Це не перший раз, коли Північна Корея відправляє уболівальниць на міжнародний турнір. Але на Олімпіадах їх ще ніколи не було.



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Вболівальниці з Північної Кореї

Раніше на Олімпіадах таких дівчат з Північної Кореї ще не було

Сама незвичайна група підтримки на Олімпіаді в Пхьончхані - 230 уболівальниць збірної Північної Кореї. Вони приїхали на Ігри в однакових червоних пальто з хутром, однакових чорних шапках і однакових чорних черевиках.

Це не перший раз, коли Північна Корея відправляє уболівальниць на міжнародний турнір. Але на Олімпіадах їх ще ніколи не було.

Однією з учасниць групи, яка їздила в 2005-му в Інчхон на чемпіонат Азії з легкої атлетики, була Лі Сіль Чжу. У 2009-му вона вийшла заміж за Кім Чен Ина.

Зокрема, вболівальниці Північної Кореї підтримували жіночу збірну об'єднаної Кореї на хокейному матчі проти Швейцарії.

Матч закінчився з рахунком 8-0 на користь жіночої збірної Швейцарії. Але вся увага була не до гри, а до найпомітнішим уболівальниць Олімпіади-2018.

Джерело: sports.ru