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Ексфорвард ПСЖ отримав заборону керувати авто до 2099 року через безглузду витівку коханої

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Ексфорвард ПСЖ отримав заборону керувати авто до 2099 року через безглузду витівку коханої
Мауро Ікарді створює інформаційні приводи поза футболом
фото: ФК «Галатасарай»

Іменитий футболіст потрапив у черговий скандал

Колишній нападник міланського «Інтера», французького «Парі Сен-Жермен» та низки інших команд Мауро Ікарді позбавлений права керувати транспортними засобами на батьківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Міністерства транспорту Аргентини.

Таке покарання 33-річний форвард отримав через відео своєї дівчини Чіни Суарес. Під час відпочинку на батьківщині кохана Ікарді на швидкості поцілувала футболіста-водія, відстібнула пасок безпеки, неабияк висунулася з вікна та вийшла в ефір у соцмережах. Пара наштовхнулася на хвилю обурення.

На відео відреагували й профільні служби. Міністерство транспорту виявило, що водійське посвідчення Ікарді протерміноване. Аргентинець взагалі не мав права сідати за кермо. Як наслідок, йому заборонили керувати авто до 2099 року, якщо він не складе заново іспити.

Форвард замість вибачень вирішив дорікнути відомству. За його словами, він має чинне до 2029 року італійське посвідчення водія. Натомість Ікарді порадив чиновникам зайнятися ремонтом аргентинських доріг. Про вчинок своєї коханої футболіст змовчав.

Ікарді з літа залишається без клубу. Наразі останньою командою у його біографії став стамбульський «Галатасарай». У минулому сезоні нападник провів 47 матчів за турецький гранд у всіх турнірах, у яких оформив 16 голів.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ водій Аргентина Мауро Ікарді

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Скотч. Спорт

Ексфорвард ПСЖ отримав заборону керувати авто до 2099 року через безглузду витівку коханої
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