Пишногруда Тоні. Гарячі фото дружини легенди англійського футболу Джона Террі

Зараз в родині Тоні Террі панує ідилія і любов

Тоні зуміла пробачити Джона і сьогодні їхня любовна історія продовжує тривати

Відносини між Джоном і Тоні Террі почалися ще в далекому 2000 році.

У 2006-му дівчина народила своєму коханому двійнят Джорді Джона і Саммер Роуз.

У 2007 році пара одружилася, причому з розмахом. Молодята вирушили в круїз на яхті власника «Челсі» Романа Абрамовича.

У ті часи їх шлюб здавався ідеальним, але потім з'явилося безліч чуток про велику кількість зрад з боку Джона. Вони виявилися правдивими. Але Тоні зуміла пробачити свого чоловіка і сьогодні їхня любовна історія продовжує тривати.

Джон Террі — англійський футболіст, колишній центральний захисник «Челсі» та збірної Англії.

П'ятиразовий чемпіон Англії у складі «Челсі» (2005, 2006, 2010, 2015, 2017), найрезультативніший захисник в історії цього клубу. Террі був визнаний найкращим захисником Ліги чемпіонів УЄФА у сезоні 2004/2005 і 2007/2008 років.

Гравець 2005 року за версією футболістів Професійної футбольної асоціації. Входив до символічної збірної світу за версією ФІФА чотири роки поспіль: 2005, 2006, 2007 і 2008.

Сьогодні Террі працює в тренерському штабі «Астон Вілли».