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    Ліга націй: Бельгія б’є Англію, Туреччина – Росію, гол з центру поля і решта матчів неділі (відео)

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    Поляки у матчі з італійцями запам'яталися хіба цим грубим фолом Яцека Ґуральські, після якого хавбек достроково залишив поле - Ліга націй: Бельгія б’є Англію, Туреччина – Росію, гол з центру поля і решта матчів неділі (відео)
    Поляки у матчі з італійцями запам'яталися хіба цим грубим фолом Яцека Ґуральські, після якого хавбек достроково залишив поле
    Світлина - Soccerstand

    Груповий турнір турніру близиться до розв’язки

    У неділю, 15 листопада, відбулося 17 матчів у трьох дивізіонах футбольної Ліги націй.

    В найочікуванішому протистоянні між бельгійцями і англійцями боротьби не вийшло. «Червоні дияволи» забили два голи в дебюті зустрічі, а надалі майстерно втримували свою перевагу. Так само впевнено збірна Італії здолала Польщу в матчі лідерів іншої групи.

    В дивізіоні В варто відзначити перемогу турків над росіянами. Команда Станіслава Черчесова швидко повела в рахунку, але з середини першого тайму, після вилучення Андрєя Семенова залишилася у меншості. Чисельною перевагою підопічні Шенола Ґюнеша скористалися відмінно.

    Матч між албанцями та казахстанцями в Лізі С завершився закономірно, але найпам’ятнішою його подією став гол півоборонця гостей Ісламбека Куата з середини поля (дивіться відео нижче).

    Ліга А

    Нідерланди – Боснія і Герцеґовина – 3:1

    Голи: 1:0 – Жоржіньо Вейналдум (6). 2:0 – Жоржіньо Вейналдум (14). 3:0 – Мемфіс Депай (55). 3:1 – Смаїл Превляк (63)

    Італія – Польща – 2:0

    Голи: 1:0 – Жоржіньо (27, з пенальті). 2:0 – Доменіко Берарді (84)

    Становище команд у групі 1: Італія – 9, Нідерланди – 8, Польща – 7, Боснія і Герцеґовина – 0

    Бельгія – Англія – 2:0

    Голи: 1:0 – Юрі Тілеманс (10). 2:0 – Дріс Мертенс (24)

    Данія – Ісландія – 2:1

    Голи:1:0 – Крістіан Еріксен (12, з пенальті). 1:1 – Відар К'яртанссон (85, з пенальті). 2:1 – Крістіан Еріксен (90+2, з пенальті)

    Становище команд у групі 2: Бельгія – 12, Данія – 10, Англія – 7, Ісландія – 0

    Ліга В

    Австрія – Північна Ірландія – 2:1

    Голи: 0:1 – Джош Мадженніс (75). 1:1 – Луїс Шауб (81). 2:1 – Адран Ґрбіч (87)

    Матч між Румунією та Норвегією перенесений через позитивний тест гравця гостей.

    Становище команд у групі 1: Австрія – 12, Норвегія – 10, Румунія – 4, Північна Ірландія – 1

    Словаччина – Шотландія – 1:0

    Гол: 1:0 – Ян Ґреґуш (32)

    Чехія – Ізраїль – 1:0

    Гол: 1:0 – Владімір Даріда (7)

    Становище команд у групі 2: Шотландія – 10, Чехія – 9, Ізраїль – 5, Словаччина – 4

    Туреччина – РФ – 3:2

    Голи: 0:1 – Денис Черишев (11). 1:1 – Кенан Караман (26). 2:1 – Дженґіз Ундер (32). 3:1 – Дженк Тосун (52, з пенальті). 3:2 – Далер Кузяєв (57)

    Угорщина – Сербія – 1:1

    Голи: 0:1 – Неманья Радоньїч (17). 1:1 – Жольт Кальмар (39)

    Становище команд у групі 3: РФ – 8, Угорщина – 8, Туреччина – 7, Сербія – 3

    Болгарія – Фінляндія – 1:2

    Голи: 0:1 – Теему Пуккі (7). 0:2 – Робін Лод (45+1). 1:2 – Дімітар Ілієв (68, з пенальті)

    На 60-й хвилині Ґалін Іванов (Болгарія) не реалізував пенальті

    Вельс – Ірландія – 1:0

    Гол: 1:0 – Девід Брукс (67)

    Становище команд у групі 4: Вельс – 13, Фінляндія – 12, Ірландія – 2, Болгарія – 1

    Ліга С

    Македонія – Естонія – 2:1

    Голи: 1:0 – Іван Трічковскі (29). 1:1 – Рауно Саппінен (52). 2:1 – Влатко Стояновскі (68)

    Грузія – Вірменія – 1:2

    Голи: 0:1 – Ґеворґ Ґазарян (33). 1:1 – Валерій Казаїшвілі (65, з пенальті). 1:2 – Сарґіс Адамян (86)

    Становище команд у групі 2: Македонія – 9, Вірменія – 8, Грузія – 6, Естонія – 2

    Молдова – Греція – 0:2

    Голи: 0:1 – Константінос Фортуніс (32). 0:2 – Анастасіос Бакасетас (41)

    Словенія – Косово – 2:1

    Голи: 0:1 – Ведат Мурікі (58). 1:1 – Ясмін Куртіч (63). 2:1 – Йосип Ілічіч (90+4, з пенальті)

    Становище команд у групі 3: Словенія – 13, Греція – 11, Косово – 2, Молдова – 1

    Албанія – Казахстан – 3:1

    Голи: 1:0 – Сокол Чікаллеші (16). 2:0 – Ардіан Ісмайлі (23). 2:1 – Ісламбек Куат (25). 3:1 – Рей Манай (63)

    Становище команд у групі 4: Білорусь – 10, Албанія – 8, Литва – 5, Казахстан – 4

    У вівторок, 17 листопада, в Лізі націй починаються поєдинки заключного туру. Зокрема збірна України зіграє за право залишитися в ешелоні А зі швейцарцями.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй Жоржіньо Крістіан Еріксен Мемфіс Депай Ісламбек Куат Денис Черишев Джош Мадженніс Жоржіньо Вейналдум Теему Пуккі Дріс Мертенс Юрі Тілеманс Неманья Радоньїч Кенан Караман Дженґіз Ундер Дженк Тосун Смаїл Превляк Доменіко Берарді Відар К’яртанссон Луїс Шауб Адран Ґрбіч Ян Ґреґуш Владімір Даріда Андрєй Семенов Далер Кузяєв Девід Брукс
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