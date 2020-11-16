Ліга націй: Бельгія б’є Англію, Туреччина – Росію, гол з центру поля і решта матчів неділі (відео)
Груповий турнір турніру близиться до розв’язки
У неділю, 15 листопада, відбулося 17 матчів у трьох дивізіонах футбольної Ліги націй.
В найочікуванішому протистоянні між бельгійцями і англійцями боротьби не вийшло. «Червоні дияволи» забили два голи в дебюті зустрічі, а надалі майстерно втримували свою перевагу. Так само впевнено збірна Італії здолала Польщу в матчі лідерів іншої групи.
В дивізіоні В варто відзначити перемогу турків над росіянами. Команда Станіслава Черчесова швидко повела в рахунку, але з середини першого тайму, після вилучення Андрєя Семенова залишилася у меншості. Чисельною перевагою підопічні Шенола Ґюнеша скористалися відмінно.
Матч між албанцями та казахстанцями в Лізі С завершився закономірно, але найпам’ятнішою його подією став гол півоборонця гостей Ісламбека Куата з середини поля (дивіться відео нижче).
Ліга А
Нідерланди – Боснія і Герцеґовина – 3:1
Голи: 1:0 – Жоржіньо Вейналдум (6). 2:0 – Жоржіньо Вейналдум (14). 3:0 – Мемфіс Депай (55). 3:1 – Смаїл Превляк (63)
Італія – Польща – 2:0
Голи: 1:0 – Жоржіньо (27, з пенальті). 2:0 – Доменіко Берарді (84)
Становище команд у групі 1: Італія – 9, Нідерланди – 8, Польща – 7, Боснія і Герцеґовина – 0
Бельгія – Англія – 2:0
Голи: 1:0 – Юрі Тілеманс (10). 2:0 – Дріс Мертенс (24)
Данія – Ісландія – 2:1Голи:1:0 – Крістіан Еріксен (12, з пенальті). 1:1 – Відар К'яртанссон (85, з пенальті). 2:1 – Крістіан Еріксен (90+2, з пенальті)
Становище команд у групі 2: Бельгія – 12, Данія – 10, Англія – 7, Ісландія – 0
Ліга В
Австрія – Північна Ірландія – 2:1
Голи: 0:1 – Джош Мадженніс (75). 1:1 – Луїс Шауб (81). 2:1 – Адран Ґрбіч (87)
Матч між Румунією та Норвегією перенесений через позитивний тест гравця гостей.
Становище команд у групі 1: Австрія – 12, Норвегія – 10, Румунія – 4, Північна Ірландія – 1
Словаччина – Шотландія – 1:0
Гол: 1:0 – Ян Ґреґуш (32)
Чехія – Ізраїль – 1:0
Гол: 1:0 – Владімір Даріда (7)
Становище команд у групі 2: Шотландія – 10, Чехія – 9, Ізраїль – 5, Словаччина – 4
Туреччина – РФ – 3:2
Голи: 0:1 – Денис Черишев (11). 1:1 – Кенан Караман (26). 2:1 – Дженґіз Ундер (32). 3:1 – Дженк Тосун (52, з пенальті). 3:2 – Далер Кузяєв (57)
Угорщина – Сербія – 1:1
Голи: 0:1 – Неманья Радоньїч (17). 1:1 – Жольт Кальмар (39)
Становище команд у групі 3: РФ – 8, Угорщина – 8, Туреччина – 7, Сербія – 3
Болгарія – Фінляндія – 1:2
Голи: 0:1 – Теему Пуккі (7). 0:2 – Робін Лод (45+1). 1:2 – Дімітар Ілієв (68, з пенальті)
На 60-й хвилині Ґалін Іванов (Болгарія) не реалізував пенальті
Вельс – Ірландія – 1:0
Гол: 1:0 – Девід Брукс (67)
Становище команд у групі 4: Вельс – 13, Фінляндія – 12, Ірландія – 2, Болгарія – 1
Ліга С
Македонія – Естонія – 2:1
Голи: 1:0 – Іван Трічковскі (29). 1:1 – Рауно Саппінен (52). 2:1 – Влатко Стояновскі (68)
Грузія – Вірменія – 1:2
Голи: 0:1 – Ґеворґ Ґазарян (33). 1:1 – Валерій Казаїшвілі (65, з пенальті). 1:2 – Сарґіс Адамян (86)
Становище команд у групі 2: Македонія – 9, Вірменія – 8, Грузія – 6, Естонія – 2
Молдова – Греція – 0:2
Голи: 0:1 – Константінос Фортуніс (32). 0:2 – Анастасіос Бакасетас (41)
Словенія – Косово – 2:1
Голи: 0:1 – Ведат Мурікі (58). 1:1 – Ясмін Куртіч (63). 2:1 – Йосип Ілічіч (90+4, з пенальті)
Становище команд у групі 3: Словенія – 13, Греція – 11, Косово – 2, Молдова – 1
Албанія – Казахстан – 3:1
Голи: 1:0 – Сокол Чікаллеші (16). 2:0 – Ардіан Ісмайлі (23). 2:1 – Ісламбек Куат (25). 3:1 – Рей Манай (63)
Становище команд у групі 4: Білорусь – 10, Албанія – 8, Литва – 5, Казахстан – 4
У вівторок, 17 листопада, в Лізі націй починаються поєдинки заключного туру. Зокрема збірна України зіграє за право залишитися в ешелоні А зі швейцарцями.