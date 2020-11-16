Ліга націй: Бельгія б’є Англію, Туреччина – Росію, гол з центру поля і решта матчів неділі (відео)

Поляки у матчі з італійцями запам'яталися хіба цим грубим фолом Яцека Ґуральські, після якого хавбек достроково залишив поле

Груповий турнір турніру близиться до розв’язки

У неділю, 15 листопада, відбулося 17 матчів у трьох дивізіонах футбольної Ліги націй.

В найочікуванішому протистоянні між бельгійцями і англійцями боротьби не вийшло. «Червоні дияволи» забили два голи в дебюті зустрічі, а надалі майстерно втримували свою перевагу. Так само впевнено збірна Італії здолала Польщу в матчі лідерів іншої групи.

В дивізіоні В варто відзначити перемогу турків над росіянами. Команда Станіслава Черчесова швидко повела в рахунку, але з середини першого тайму, після вилучення Андрєя Семенова залишилася у меншості. Чисельною перевагою підопічні Шенола Ґюнеша скористалися відмінно.

Матч між албанцями та казахстанцями в Лізі С завершився закономірно, але найпам’ятнішою його подією став гол півоборонця гостей Ісламбека Куата з середини поля (дивіться відео нижче).

Ліга А

Нідерланди – Боснія і Герцеґовина – 3:1

Голи: 1:0 – Жоржіньо Вейналдум (6). 2:0 – Жоржіньо Вейналдум (14). 3:0 – Мемфіс Депай (55). 3:1 – Смаїл Превляк (63)

Італія – Польща – 2:0

Голи: 1:0 – Жоржіньо (27, з пенальті). 2:0 – Доменіко Берарді (84)

Становище команд у групі 1: Італія – 9, Нідерланди – 8, Польща – 7, Боснія і Герцеґовина – 0

Бельгія – Англія – 2:0

Голи: 1:0 – Юрі Тілеманс (10). 2:0 – Дріс Мертенс (24)

Данія – Ісландія – 2:1

1:0 – Крістіан Еріксен (12, з пенальті). 1:1 – Відар К'яртанссон (85, з пенальті). 2:1 – Крістіан Еріксен (90+2, з пенальті)

Становище команд у групі 2: Бельгія – 12, Данія – 10, Англія – 7, Ісландія – 0

Ліга В

Австрія – Північна Ірландія – 2:1

Голи: 0:1 – Джош Мадженніс (75). 1:1 – Луїс Шауб (81). 2:1 – Адран Ґрбіч (87)

Матч між Румунією та Норвегією перенесений через позитивний тест гравця гостей.

Становище команд у групі 1: Австрія – 12, Норвегія – 10, Румунія – 4, Північна Ірландія – 1

Словаччина – Шотландія – 1:0

Гол: 1:0 – Ян Ґреґуш (32)

Чехія – Ізраїль – 1:0

Гол: 1:0 – Владімір Даріда (7)

Становище команд у групі 2: Шотландія – 10, Чехія – 9, Ізраїль – 5, Словаччина – 4

Туреччина – РФ – 3:2

Голи: 0:1 – Денис Черишев (11). 1:1 – Кенан Караман (26). 2:1 – Дженґіз Ундер (32). 3:1 – Дженк Тосун (52, з пенальті). 3:2 – Далер Кузяєв (57)

Угорщина – Сербія – 1:1

Голи: 0:1 – Неманья Радоньїч (17). 1:1 – Жольт Кальмар (39)

Становище команд у групі 3: РФ – 8, Угорщина – 8, Туреччина – 7, Сербія – 3

Болгарія – Фінляндія – 1:2

Голи: 0:1 – Теему Пуккі (7). 0:2 – Робін Лод (45+1). 1:2 – Дімітар Ілієв (68, з пенальті)

На 60-й хвилині Ґалін Іванов (Болгарія) не реалізував пенальті

Вельс – Ірландія – 1:0

Гол: 1:0 – Девід Брукс (67)

Становище команд у групі 4: Вельс – 13, Фінляндія – 12, Ірландія – 2, Болгарія – 1

Ліга С

Македонія – Естонія – 2:1

Голи: 1:0 – Іван Трічковскі (29). 1:1 – Рауно Саппінен (52). 2:1 – Влатко Стояновскі (68)

Грузія – Вірменія – 1:2

Голи: 0:1 – Ґеворґ Ґазарян (33). 1:1 – Валерій Казаїшвілі (65, з пенальті). 1:2 – Сарґіс Адамян (86)

Становище команд у групі 2: Македонія – 9, Вірменія – 8, Грузія – 6, Естонія – 2

Молдова – Греція – 0:2

Голи: 0:1 – Константінос Фортуніс (32). 0:2 – Анастасіос Бакасетас (41)

Словенія – Косово – 2:1

Голи: 0:1 – Ведат Мурікі (58). 1:1 – Ясмін Куртіч (63). 2:1 – Йосип Ілічіч (90+4, з пенальті)

Становище команд у групі 3: Словенія – 13, Греція – 11, Косово – 2, Молдова – 1

Албанія – Казахстан – 3:1

Голи: 1:0 – Сокол Чікаллеші (16). 2:0 – Ардіан Ісмайлі (23). 2:1 – Ісламбек Куат (25). 3:1 – Рей Манай (63)

Становище команд у групі 4: Білорусь – 10, Албанія – 8, Литва – 5, Казахстан – 4

У вівторок, 17 листопада, в Лізі націй починаються поєдинки заключного туру. Зокрема збірна України зіграє за право залишитися в ешелоні А зі швейцарцями.

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