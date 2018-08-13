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    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех

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    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех

    Чотириразова чемпіонка України з легкої атлетики Марина Бех вже має чимало досягнень в спорті

    Одне з останніх - срібло на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Берліні.

    Також дівчина вирізняється своєю красою та має чимало шанувальників в соціальних мережах.

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    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех
    Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех

    Українська легкоатлетка Марина Бех народилася в 1995 році в селі Морозів Хмельницької області. З юних років дівчина почала займатися спортом, зараз талановиту спортсменку знають як одну з найперспективніших представниць стрибків у довжину.

    У 2016 році Марина представляла нашу країну на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, де з результатом 6,55 м змогла потрапити топ-12 найсильніших атлетів світу в цьому виді спорту.

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