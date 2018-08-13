Приваблива надія українського спорту. Ефектні фото легкоатлетки Марини Бех



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Чотириразова чемпіонка України з легкої атлетики Марина Бех вже має чимало досягнень в спорті

Одне з останніх - срібло на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Берліні.

Також дівчина вирізняється своєю красою та має чимало шанувальників в соціальних мережах.

Українська легкоатлетка Марина Бех народилася в 1995 році в селі Морозів Хмельницької області. З юних років дівчина почала займатися спортом, зараз талановиту спортсменку знають як одну з найперспективніших представниць стрибків у довжину.

У 2016 році Марина представляла нашу країну на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, де з результатом 6,55 м змогла потрапити топ-12 найсильніших атлетів світу в цьому виді спорту.