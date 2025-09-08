«Таке безмозгле». Українська фехтувальниця – про вчинок росіянки, яка одягнула футболку з Путіними

Олену Кравацьку обурив вчинок Яни Єгорян

Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Олена Кравацька відреагувала на фото, на якому «нейтральна» російська фехтувальниця Яна Єгорян була одягнута у футболку із зображенням диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком».

«Та за що?! Нащо воно таке безмозгле?», – написала Кравацька у сторіз в Instagram, в якій зробила репост допису з фото Єгорян.

Як повідомлялося, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян на своїй сторінці в Instagram розмістила відео, на якому вона одягнена у футболку з зображенням російського диктатора Володимира Путіна.

Video: Neutral Russian fencer Yana Yegoryan wearing a T-shirt with Putin's image https://t.co/5gwtfhIhpV pic.twitter.com/LDMEmcnub8 — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) September 7, 2025

Нагадаємо, Єгорян стала переможницею чемпіонату світу у Тбілісі. У фіналі росіянка, яка отримала від проросійської Міжнародної федерації фехтування (FIE) нейтральний статус, перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

До слова, міжнародний союз ковзанярів (ISU) відповів на звернення «Главкома», у якому були перераховані факти підтримки війни у соцмережі Instagram російськими ковзанярками, які раніше отримали «нейтральний» статус.

«Главком» звернувся до ISU з листом, у якому надав інформацію про російських ковзанярок Ксенію Коржову, Анну Уразову та Олександру Саютіну. Ці спортсменки отримали від ISU нейтральний статус та можливість кваліфікуватися на Олімпіаду-2026. Однак, в Instagram вони лайкали дописи на підтримку війни та російського диктатора Володимира Путіна

Як повідомлялося, Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Також дві інші нейтральні спортсменки Анна Уразова та Олександра Саютіна теж лайкали дописи на підтримку війни.