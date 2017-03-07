Сільвія Карузо – футбольна ведуча, на яку можна дивитися, навіть не розуміючи італійську. Фотогалерея
- Сьогодні, 08:01
-
Розсилка
Усі фото з Instagram Карузо
Італійка заворожує своїх прихильників своєю красою та світлинами
Заради неї тисячі футбольних фанатів дивляться італійське футбольне шоу Monday Night.
20-річна Сільвія Карузо може похизуватись модельною кар’єрою та розкішною фігурою.
Дівчина не соромиться викладати дуже відверті фото та відео на власну сторінку в Instagram.
Фанати божеволіють від красуні, залишаючи безліч захоплених коментарів під кожним її знімком, пише footballhub.
Світлини красуні:
Також читайте: красуня з Австралії: ефектні фото молодої легкоатлетки Тай-Лейхи Кларк.