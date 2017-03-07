Сільвія Карузо – футбольна ведуча, на яку можна дивитися, навіть не розуміючи італійську. Фотогалерея

Італійка заворожує своїх прихильників своєю красою та світлинами

Заради неї тисячі футбольних фанатів дивляться італійське футбольне шоу Monday Night. 20-річна Сільвія Карузо може похизуватись модельною кар’єрою та розкішною фігурою. Дівчина не соромиться викладати дуже відверті фото та відео на власну сторінку в Instagram. Фанати божеволіють від красуні, залишаючи безліч захоплених коментарів під