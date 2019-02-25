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    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні

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    Пілар Рубіо - Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Пілар Рубіо

    У Серхіо та Пілар троє синів. Первістка звати Серхіо Рамос-Рубіо-молодший, другого сина назвали Марком, а третього – Алехандро

    Захисник мадридського «Реала» та збірної Іспанії Серхіо Рамос і журналістка Пілар Рубіо - одна з найбільш відомих і популярних пар Іспанії. Незважаючи на наявність трьох дітей, молоді люди все ще не є одруженими.

    Але і це незабаром має бути виправлено. Пара вже оголосила, що призначила дату весілля. Церемонія пройде 15 червня в Севільї.

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    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні
    Темпераментна Пілар Рубіо - майбутня дружина футболіста Серхіо Рамоса. Шикарні фото красуні

    Пілар і Серхіо познайомилися у 2012 році та майже відразу стали зустрічатися.

    Спочатку пара приховувала свої стосунки, але іспанські папарацці швидко розкусили закоханих.

    Пілар на вісім років старше Серхіо, але, дивлячись на її фотографії, і не скажеш, що у них з чоловіком така різниця у віці.

    У Серхіо та Пілар троє синів. Первістка звати Серхіо Рамос-Рубіо-молодший, другого сина назвали Марком, а третього – Алехандро.

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