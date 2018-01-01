У боротьбі за звання «Міс баскетболу-2017» в Україні визначився дует лідерів (фото)
- Сьогодні, 09:23
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На перемогу у першому турі претендують Анна Сугак і Світлана Маляр-Белінська
На веб-сайті ФБУ триває голосування серед вболівальників з визначення «Міс баскетболу-2017».
Станом на 2 січня визначилося дві лідерки, які зуміли відірватися від опоненток на більш, ніж тисячу голосів, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Так, поточне перше місце утримує гравчиня «ІнтерХіму» Сугак Анна – у її активі близько 2700 голосів. Трохи менше – приблизно 2300 – у гравчині «Козачки» Світлани Маляр-Белінської.
На третьому ж місці розташувалася Олександра Чек з «ХАІ» з поточним результатом у 1100 голосів.
Голосування проходить у два етапи, перший з яких завершиться 10 січня, а у другому своє слово скаже журі оргкомітету, до складу якого увійде тренер чоловічої національної збірної Олександр Лохманчук і головний тренер жіночої збірної України Горан Бошкович.
Усі фото конкурсанток можна подивитися за цим посиланням.