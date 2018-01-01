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    У боротьбі за звання «Міс баскетболу-2017» в Україні визначився дует лідерів (фото)

    На перемогу у першому турі претендують Анна Сугак і Світлана Маляр-Белінська
    На веб-сайті ФБУ триває голосування серед вболівальників з визначення «Міс баскетболу-2017». Станом на 2 січня визначилося дві лідерки, які зуміли відірватися від опоненток на більш, ніж тисячу голосів, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Так, поточне перше місце утримує гравчиня «ІнтерХіму» Сугак Анна
    • Сьогодні, 09:23
    • Розсилка
    Анна Сугак
    Анна Сугак

    На перемогу у першому турі претендують Анна Сугак і Світлана Маляр-Белінська

    На веб-сайті ФБУ триває голосування серед вболівальників з визначення «Міс баскетболу-2017».

    Станом на 2 січня визначилося дві лідерки, які зуміли відірватися від опоненток на більш, ніж тисячу голосів, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Так, поточне перше місце утримує гравчиня «ІнтерХіму» Сугак Анна – у її активі близько 2700 голосів. Трохи менше – приблизно 2300 – у гравчині «Козачки» Світлани Маляр-Белінської.

    На третьому ж місці розташувалася Олександра Чек з «ХАІ» з поточним результатом у 1100 голосів.

    Голосування проходить у два етапи, перший з яких завершиться 10 січня, а у другому своє слово скаже журі оргкомітету, до складу якого увійде тренер чоловічої національної збірної Олександр Лохманчук і головний тренер жіночої збірної України Горан Бошкович.

    Усі фото конкурсанток можна подивитися за цим посиланням.

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    Анна Сугак
    Світлана Маляр-Белінська
    Олександра Чек

    баскетбол
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