Колишній пілот Формули-3 зізнався у вбивстві батька

За словами пілота, між ним та батьком спалахнула сутичка, під час якої чоловік напав на сина з ножем

Колишній пілот Формули-1 Антолін Гонсалес, майже через чотири місяці після трагедії зізнався, що завдав смертельного удару ножем своєму батькові. Про це повідомляє «Главком».

23-річний іспанець стверджує, що вбивство випадково сталося під час сварки і має намір домогтися пом'якшення покарання, уклавши угоду з прокуратурою.

Інцидент стався 5 липня у промисловій будівлі, що належить сім'ї. За словами обвинуваченого, між ним та батьком спалахнула запекла сварка, під час якої чоловік напав на сина з ножем. Під час боротьби Гонсалес завдав батькові удару в шию.

Коли прибули екстрені служби, 56-річний чоловік ще був живий, проте незабаром помер від отриманої рани. Після того, що сталося, Антолін спробував втекти, позбувшись ножа – знаряддя злочину досі не знайдено. Його затримали неподалік, і з того часу він перебуває під вартою.

Сім'я Гонсалеса виступила на захист обвинуваченого, заявивши, що загиблий протягом багатьох років піддав своїх близьких систематичному насильству.

Антолін Гонсалес став віцечемпіоном Формули-3 у 2018 році. Кілька років тому залишив автоспорт та навчання, щоб піклуватися про матір та допомагати у сімейному бізнесі. За словами сім'ї, він хотів захистити її від батька та не залишити без підтримки.

